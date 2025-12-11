A Temptation Island Spagna Claudia tradisce ancora il fidanzato con un altro tentatore, le immagini con Aitor

A La Isla de Las Tentaciones piovono tradimenti e stavolta è Claudia a fare la doppietta. La fidanzata di Gilbert, dopo aver fatto sesso con Gerard e aver ricevuto una seconda chance dal fidanzato, si è avvicinata a un nuovo tentatore, Aitor, con il quale è scoppiata la passione.

L'edizione in corso di La Isla de Las Tentaciones, la versione spagnola di Temptation Island, sta regalando nuovi colpi di scena ai telespettatori, molto chiacchierati anche in Italia. Dopo lo scandalo Montoya dello scorso anno, una nuova coppia è diventata virale sui social, e in particolare su X, per le loro vicende sentimentali. Quella formata da Claudia e Gilbert.

Diverse settimane fa Gilbert ha dovuto assistere ad alcuni filmati della fidanzata mentre si abbandona alla passione con il tentatore Gerard: dopo baci passionali in piscina, i due hanno fatto sesso nella camera di lei, scatenando la durissima reazione di Gilbert che chiese di incontrarla immediatamente. Dopo l'incontro e il chiarimento, Claudia si è avvicinata a un nuovo tentatore con il quale, nelle ultime ore, ha tradito di nuovo il fidanzato. Non è riuscita a resistere alle tentazioni di Aitor, tentatore ed ex volto di Uomini e Donne (sempre in Spagna): si è lasciata andare con lui in un romantico e passionale bacio in jacuzzi, nella stessa vasca in cui fece sesso con Gerard, lasciando che il fidanzato assistesse alle nuove immagini.

"Lo fa perché è ferita, vuole far ingelosire Gerard. Che schifo", ha dichiarato Gilbert davanti al filmato e ai suoi compagni, rimasti sbalorditi per il comportamento di Claudia. Gilbert, che aveva dato una seconda possibilità alla fidanzata dopo il primo tradimento, non ha versato lacrime davanti al nuovo episodio: "Io non la capisco. Vuole farlo ingelosire, le ferisce l'ego. E lei deve essere sempre al centro dell'attenzione", ha dichiarato visibilmente scosso. L'uomo fa riferimento alla vicinanza tra Gerard, ex tentatore di Claudia, e Andrea, nuova concorrente del reality, fidanzata con Enrique, per il quale proverebbe interesse. Gli altri fidanzati dell'edizione hanno consigliato a Gilbert di "aprire gli occhi" e di mettere in dubbio i reali sentimenti di Claudia, dopo l'ennesimo tradimento in tv.