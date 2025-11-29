Temptation Island Spagna, Claudia fa sesso con il tentatore davanti alle telecamere: il nuovo “caso Montoya”

Dopo lo scandalo Montoya, l’edizione spagnola di Temptation Island torna a far parlare di sé con Claudia che ha tradito il fidanzato Gilbert, facendo sesso con il single Gerard davanti alle telecamere.

Dopo lo scandalo Montoya, La Isla de las Tentaciones – la versione spagnola di Temptation Island – torna a far parlare di sé con un nuovo episodio destinato a diventare virale sui social. Claudia Martinez, che ha partecipato al programma insieme al fidanzato Gilbert, si è lasciata andare alla passione con il tentatore Gerard Moreno. Le immagini girate dalle telecamere del programma, e già finite sui social, mostrano la coppia durante due rapporti sessuali, uno in piscina e l’altro in camera da letto. Alle immagini, Telecinco, la rete di proprietà di Mediaset Espana che trasmette il programma, ha deciso di non applicare alcuna censura.

La scena integrale trasmessa da Telecinco

La scena integrale che mostra i due che si abbandonano alla passione dura oltre 12 minuti e viene mostrata integralmente durante il falò in cui Gilbert, precedentemente ignaro del tradimento, assiste all’accaduto. Il video ha suscitato centinaia di migliaia di visualizzazioni e commenti ironici specialmente tra gli utenti italiani, soprattutto considerate le differenze con l’Italia e il fatto che proprio Mediaset – la stessa rete che in Spagna La Isla de las Tentaciones – trasmette tali immagini in Spagna mentre in Italia ogni “acceso da reality” viene condannato e censurato per volere della stessa rete.

In Spagna, infatti, Telecinco – rete di proprietà di Mediaset España – continua a trasmettere scene sessualmente esplicite nei reality, considerandole parte integrante del format. In Italia, invece, la direzione di Piersilvio Berlusconi ha orientato i reality verso una svolta decisamente più severa, sia in fatto di immagini esplicite che di linguaggio.

Il precedente con Carlos Montoya e Anita Williams

La Isla de las Tentaciones aveva già fatto parlare di sé con il caso Montoya. Nei mesi scorsi, José Carlos Montoya scoprì in diretta che la sua fidanzata, Anita Williams, lo aveva tradito con un tentatore. Le immagini — tra baci, abbracci e rapporti sessuali — lo mostrarono in preda alla rabbia e alla disperazione. Distrutto dalla scena, Montoya corse disperato sulla spiaggia verso la villa di Anita, strappandosi la camicia e urlando, nel tentativo di raggiungerla. Il momento, diventato virale sui social, è rimasto famoso grazie all’espressione ormai celebre: “Montoya, por favor!”.