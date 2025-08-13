Perché Aurora Ramazzotti non mostra il volto del figlio Cesare sui social: “Pericoloso, informatevi su cosa fanno i pedofili”

Aurora Ramazzotti ha risposto alle domande dei suoi follower su Instagram. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha parlato di maternità. Ha confidato che ogni tanto le capita di paragonare la sua esperienza di madre a quella di altre donne che ne parlano sui social, ma ha smesso di sentirsi inadeguata. Quando succede, si limita a chiedersi se abbia fatto del suo meglio e riparte da quella risposta. Poi, ha spiegato perché preferisce non mostrare il volto di suo figlio Cesare, nato dalla relazione con Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti non mostra il volto del figlio sui social

Una utente ha chiesto a Aurora Ramazzotti come mai non faccia vedere il volto del figlio Cesare negli scatti di famiglia pubblicati su Instagram. La ventottenne, che già in passato ha affrontato più volte l'argomento, è tornata a precisare di non reputare i social un posto sicuro per un bambino. Le foto dei minori diffuse in rete non hanno alcuna utilità per i bambini, ma sono solo un modo per gratificare i genitori: "Postare un bambino lo fai per te, non per lui. È una cosa comprensibilissima e in un mondo perfetto sarebbe stupendo poterlo fare in libertà, ma Internet è un luogo pericoloso per tutti, figuriamoci per un bambino che non ha scelto di starci". E ha proseguito spiegando i rischi a cui si va incontro esponendo i minori:

Se solo un minimo ci informassimo su cosa fanno i pedofili di oggi penso che nessuno si sentirebbe a proprio agio a farlo, o, almeno, nessuno che abbia un minimo di coscienza. […] È anche poco sicuro per la sua vita di tutti i giorni, davvero vuoi che venga riconosciuto per strada anche quando tu non ci sei? E se tra 15 anni fosse comprensibilmente incaz**to per aver reso pubblica la sua infanzia? Per queste ragioni scelgo di tutelarlo al meglio che posso pur rendendolo marginalmente parte della mia narrazione.

E ha concluso ribadendo che metterà sempre la sicurezza di suo figlio al primo posto.

Perché Aurora Ramazzotti non mostra il figlio Cesare sui social

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza genitori di Cesare

Tra le domande che sono state fatte all'influencer c'è anche chi le ha chiesto se qualcuno la aiuti quando si tratta di badare a Cesare. Aurora Ramazzotti ha fatto sapere che il bambino ha una tata da più di due anni e tutta la famiglia è molto affezionata a lei. Sia Aurora che Goffredo Cerza si fidano ciecamente della tata: "L'ha visto crescere e sa esattamente quali sono i suoi bisogni, lui quando è con lei sta bene e quando non c'è gli manca (anche a me)".