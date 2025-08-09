Chiara Ferragni parla di Leone e Vittoria ai followers: “Vorrei poteste vederli, sono diventati così grandi”

Chiara Ferragni torna a parlare dei suoi figli Leone e Vittoria. Dopo la separazione da Fedez, sia lei che l’ex marito hanno smesso di esporre i bambini sui loro profili e l’imprenditrice si concede un momento per raccontare quanto stiano crescendo: “Sono come i miei piccoli avventurieri perché fanno tutto con me”.

Chiara Ferragni torna a parlare dei suoi figli Leone e Vittoria. Dopo la separazione da Fedez, sia lei che l'ex marito hanno smesso di esporre i bambini sui loro profili e l'imprenditrice si concede un momento per raccontare ai followers quanto stiano crescendo: "Vorrei che li vedeste, hanno sette e quattro anni. Sono così grandi ora e sono come i miei piccoli avventurieri perché fanno tutto con me".

"Ciao ragazzi, mi sembra di non aver parlato di storie da così tanto tempo, ma mi sono davvero goduta le vacanze con i bambini", ha esordito l'imprenditrice in una story condivisa su Instagram in cui racconta come stanno andando le vacanze estiva. Ha trascorso una settimana ad Ibiza e ci resterà per un'altra settimana: "Ho fatto cose da mamma, escursioni e sono stata al mare ed è stato fantastico, senza trucco, solo con i capelli naturali e un bikini con le trecce". Con lei sono presenti anche Leone e Vittoria e, spiegando quanto adori passare il tempo con loro, ha approfittato per aggiornare i suoi followers su quanto stiano crescendo:

Vorrei che li vedeste, hanno sette e quattro anni. Sono così grandi ora e sono come i miei piccoli avventurieri perché fanno tutto con me. Usciamo a cena ogni sera con i nostri amici e gli altri bambini. È fantastico.

L'accordo tra Chiara e Fedez: niente più foto dei figli sui social

Dopo la loro separazione, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di mettere un freno all’esposizione pubblica dei loro figli. Secondo l'accordo di separazione, i due non potranno più postare immagini dei piccoli sui loro profili. La decisione, spinta soprattutto dal rapper, arriva dopo una serie di riflessioni sulla necessità di proteggere la loro vita familiare, che ormai era diventata un elemento centrale della loro comunicazione online. La scelta ha suscitato opinioni contrastanti: se da un lato c’è chi apprezza la loro decisione di rispettare la privacy familiare, dall’altro c’è chi ritiene che, data la natura del loro lavoro, la coppia avrebbe potuto continuare a condividere momenti privati senza compromettere la sicurezza dei bambini.