Ludovica Valli: “I figli vengono prima di tutto. Chi antepone sempre se stesso, non dovrebbe farne”

Ludovica Valli torna a parlare della genitorialità sui social e stavolta lo fa per rispondere ad alcune critiche sul modo in cui gestisce i suoi figli. Le parole dell’influencer: “I bambini non sono un trofeo. Serve un compromesso tra le nostre necessità e le loro”.

Ludovica Valli torna a parlare della genitorialità sui social e stavolta lo fa per rispondere ad alcune critiche sul modo in cui gestisce i suoi figli. L'influencer si è spesso espressa su temi simili, con lo scopo di sensibilizzare i suoi followers su quanto essere madri o padri possa essere complesso, soprattutto per la costante paura di sbagliare o non essere abbastanza. Per lei, i suoi bambini vengono prima di tutto, ma riconosce quanto sia importante ritagliarsi del tempo per se stessi: "Non comprendo chi, pur potendo scegliere, preferisce le proprie necessità a quelle dei suoi bimbi, perché a quel punto non credo sia corretto farli".

Il pensiero di Ludovica Valli sulla genitorialità

L'ex di Uomini e Donne ha preso come pretesto alcune critiche mosse contro di lei sulla gestione di sua figlia Lola, la più piccola nata lo scorso settembre. "Ma perché non la metti a dormire nel lettino e tu fai le tue cose con comodità?", le ha scritto un'utente. L'influencer ha quindi risposto decisa, ampliando il discorso su quanto sia importante bilanciare i propri bisogni con quelli dei propri figli: "Quando dicono che essere genitori è un lavoro, lo è davvero. È mettere loro prima di tutto e tutti, io l’ho sempre fatto", le parole.

Sono anche dell’idea che ognuno di noi è giusto faccia ciò che vuole fare. Allo stesso tempo, non condivido chi, pur potendo scegliere, preferisce sempre le proprie necessità a quelle dei suoi bimbi, perché a quel punto non credo sia corretto nemmeno farli.

Essere genitori sui social: il tema dello "sharenting" da Valli a Belen Rodriguez

Proprio come diverse sue colleghe, tra cui Belen Rodriguez, Ludovica Valli è una delle influencer che ha deciso di esporre i suoi bambini sui social, sia per restituire un'immagine verosimile della sua quotidianità, sia per parlare di argomenti come quello affrontato di recente. Il tema dei bambini esposti sui social, noto anche come "sharenting", è stato ampiamente discusso da diverse entità istituzionali. Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dedicato attenzione al fenomeno, evidenziando i rischi legati alla pubblicazione di contenuti che riguardano i minori, come foto e video, sui social media. Anche l'Unione Europea ha affrontato la questione, sottolineando gli impatti negativi che l'esposizione online può avere sullo sviluppo dei minori.

"I bambini non sono un trofeo"

A conclusione del discorso, Valli ha proseguito spiegando quanto sia importante ritagliarsi del tempo per se stessi, ma che al momento non è una cosa che le viene naturale: "I bambini non sono un trofeo. Non sto dicendo che prenderci del tempo per noi stesse è sbagliato. Io stessa mi impongo di farlo, perché questo non mi viene mai in modo naturale. Credo esista un buon compromesso, le nostre necessità e le loro".