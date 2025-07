video suggerito

Lamine Yamal e le regole della festa per i 18 anni: gli invitati sapranno il posto solo 24 ore prima Lamine Yamal compirà 18 anni il 13 luglio. La sera precedente inizierà la festa dei 18 anni del calciatore del Barcellona, che ha invitato cantanti, tiktoker e sportivi.

A cura di Alessio Morra

Lamine Yamal è uno dei calciatori più forti al mondo, ha vinto già sei trofei e li ha vinti tutti da minorenne. La maggior età, però, è vicinissima, perché domenica 13 luglio compirà 18 anni e l'attaccante del Barcellona vuole festeggiare alla grande. In Spagna ci sono le prime indiscrezioni sulla festa, si conoscono i nomi di molti invitati, ma non è nota né la location né il luogo. C'è chi dice chi si festeggerà a Barcellona e chi invece pensa a una festa a Ibiza. Di sicuro nessuno saprà il luogo fino a 24 ore prima della festa.

Gli invitati vip alla festa dei 18 anni di Yamal

I 18 anni sono una tappa importante per chiunque. Yamal, che si sta godendo le vacanze, sta organizzando una festa straordinaria. Carlos Vicente Gomez detto ‘Chitu‘ parlando con Pablo Parra ha svelato alcuni nomi tra quelli dei partecipanti alla festa che si terrà in realtà sabato 12 e proseguirà per tutta la notte. Saranno presenti Bad Gyal, cantante spagnola molto nota anche per le sue posizioni e le sue battaglie ideologiche e politiche, Bizarrap, deejay argentino molto noto in Spagna, Ozuna, noto rapper portoricano, e Duki, altro rapper argentino.

Anche la nota cantante spagnola Bad Gyal dovrebbe partecipare alla resta.

Lewis Hamilton potrebbe partecipare alla festa di Yamal

Ma tra i presenti, secondo ‘Chitu', ci sarà pure Lewis Hamilton, pilota della Ferrari. E sarebbe l'ospite più illustre. Chitu ha detto che la festa per il 18° compleanno di Yamal non sarà la canonica festa di un diciottenne e ha garantito che gli ospiti si divertiranno un sacco.

Lewis Hamilton è accreditato in Spagna come uno dei partecipanti alla festa di Yamal.

Location e luogo della festa ancora sconosciuti

La location non è nota, sarà un evento mondano ai massimi livelli con personalità di vari ambiti, compreso quello calcistico. Gli invitati conosceranno il luogo della festa solo 24 ore prima dell'evento. In Spagna si chiedono chi tra i compagni di squadra del Barcellona e della nazionale spagnola sarà presente, mentre quelli del Real Madrid saranno assenti, a causa del Mondiale per Club.

Mentre il giornalista Victor Navarro ha confermato l'elenco degli ospiti, ha aggiunto che la Generazione Z sarà soddisfatta per gli artisti urban e i tiktoker. Helen Condis invece ha affermato che gli invitati alla festa non potranno immortalare nulla con i rispettivi smartphone.

Yamal è sempre sotto i riflettori

Yamal è sempre sotto i riflettori

Yamal per ovvi motivi è sotto i riflettori perennemente. Lo è perché è un grande campione ed ha margini di miglioramento eccezionali. Lo è quando posta una foto di Maradona sui social o anche quando rinnova il contratto, che è manco a dirlo milionario. Ma del calciatore del Barcellona si è parlato anche per motivi legati al gossip. Una vacanza a Pantelleria con Fati Vasquez ha fatto parlare tanto di Yamal. Loro hanno detto che sono solo amici, ma si è parlato tanto della loro differenza di età – dodici anni (17 lui, 29 lei).