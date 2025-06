video suggerito

Perché Yamal ha postato una foto di Maradona e non di Messi con la maglia numero 10 del Barcellona Lamine Yamal in una stories su Instagram ha pubblicato una foto di Maradona con la maglia numero 10 del Barcellona, un indizio per il suo futuro. Ma sui social si dibatte sul fatto che non abbia postato, però, anche una foto di Messi.

A cura di Alessio Morra

All'ora dell'aperitivo dell'ultimo sabato di giugno, Lamine Yamal ha deciso di postare una foto di Diego Armando Maradona su Instagram. Una foto di D10S, preso di spalle, ma ben visibile, con la maglia del Barcellona e ovviamente con il numero 10 ben impresso. Come mai il quasi diciottenne talento del Barcellona ha voluto fare un omaggio a Maradona. Beh, la risposta è semplice, si sta per prendere la maglia numero 10. Ma intanto in parecchi si chiedono, come mai Yamal non abbia postato una foto di Messi?

Yamal avrà la maglia numero 10 del Barcellona

Lamine Yamal è il nuovo fenomeno del calcio mondiale. Diciotto anni li compirà esattamente tra due settimane, ma da minorenne ha già vinto gli Europei con la Spagna, la Liga, la Coppa del Re e la Supercoppa di Spagna con il Barcellona, con cui ha brillato anche in Champions League. Gol, assist, giocate spaziale per questo ragazzo che ha scomodato paragoni illustri. Sarà il nuovo Pelé? Il nuovo Maradona? Il nuovo Messi? Ognuno ha detto la sua. Yamal ora è in vacanza, tranquillo, se la gode, si rilassa in attesa di tornare a giocare con il Barcellona, quando lo farà avrà sulle spalle la maglia numero 10, che gli lascerà in eredità l'amico Ansu Fati, in procinto di passare al Monaco.

Maradona si, Messi no: Yamal manda un messaggio sul GOAT?

Se ne parla da tempo, ma l'ufficialità l'ha data praticamente lui, che da ragazzo d'oggi ha postato su Instagram, in una stories, una foto di Maradona con la 10 del Barcellona. Una bella foto, anni '80, calcio di una volta, ed effetto nostalgia all'ennesima potenza. Facile capire perché lo abbia fatto, la 10 sarà sua, ed è più che comprensibile che abbia voluto omaggiare Diego Armando Maradona, ma sui social in tanti si chiedono come mai non abbia postato una foto di Messi, l'altro eletto che ha indossato la 10 dei blaugrana. Il dibattito è già scattato e non finirà fino a quando lui stesso o posterà una foto dell'altro argentino, Leo, o dirà qualcosa ufficialmente. Intanto c'è chi sostiene che Yamal con questa immagine di Diego abbia voluto dire la sua sull'eterno dibattito sul GOAT del calcio.