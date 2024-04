Tyson ingaggia battaglia in strada a Brooklyn: l’altro non è uno qualunque, finiscono abbracciati

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Mike Tyson prosegue a spron battuto la preparazione per l'attesissimo combattimento che lo vedrà incrociare i guantoni con Jake Paul il prossimo 20 luglio sul ring di Arlington nel Texas. Il 57enne ex campione dei pesi massimi sta continuando a dare conto dei suoi allenamenti sui propri social con filmati che mostrano la sua forza bruta assolutamente intatta, assieme al selvaggio istinto per la lotta corpo a corpo. Qualcosa che traspare in tutta la sua evidenza in un video che ritrae Tyson ingaggiare battaglia in strada a torso nudo a Brownsvill, il quartiere di Brooklyn in cui è cresciuto, contro un avversario che tuttavia non è uno qualunque: quel gigante a sua volta seminudo è Shannon Briggs, un altro campione del mondo dei massimi, di cinque anni più giovane di Iron Mike.

La rissa è scherzosa, ma è come vedere due grosse belve giocare: c'è sempre paura che ci scappi per sbaglio il colpo che stende l'altro. Anche Briggs è stato infatti un picchiatore devastante: il 52enne detiene il record per il maggior numero di KO messi a segno al primo round nella storia della categoria, ben 37. Ed anche lui è di Brownsvill ed ha avuto una giovinezza difficile come Tyson, perdendo a 25 anni sua madre per un'overdose di eroina. L'incontro tra i due è stato un viaggio nella memoria condito da un finto combattimento, tra le risate e l'incitamento dell'improvvisato pubblico.

Le immagini mostrano Tyson mettersi in guardia e poi partire all'attacco con la consueta violenza, scherzo o non scherzo. A quel punto Briggs – ovviamente non allenato, a differenza di Mike – non ha altra scelta che abbrancarlo e quasi sollevarlo di peso, chiudendo l'incontro con un bell'abbraccio pieno di affetto. "I migliori di Brownsville sempre pronti alla rissa. Amo questo ragazzo", ha scritto Tyson a corredo del video.

Il filmato, che mostra il corpo muscoloso e tirato di Tyson, ha ulteriormente convinto i suoi tifosi del fatto che a dispetto dell'età il pugile è in una forma che non promette niente di buono per Jake Paul, dato da molti per spacciato nonostante sia più giovane di 30 anni.