L'imbarazzante differenza tra l'allenamento di Tyson e quello di Jake Paul: "Come è possibile?" I video degli allenamenti del 58enne Tyson e quello di Jake Paul mostrano una differenza impressionante. Iron Mike sembra essere il più giovane dei due.

C'è grande curiosità intorno alla sfida di pugilato tra Mike Tyson e Jake Paul in programma il 20 luglio all'AT&T Stadium di Arlington in Texas. Un evento attesissimo che sarà trasmesso su Netflix, e rappresenta un vero e proprio confronto generazionale tra l'ex campione mondiale dei pesi massimi 58enne, e l'ex influencer e star dei social. Nel frattempo i video degli allenamenti dei due messi a confronto fanno già discutere.

In tanti nei giorni scorsi dopo l'annuncio dell'incontro avevano sottolineato la propria perplessità sul confronto tra due pugili con 30 anni di differenza. Paradossalmente però nelle ultime ore, è stato sottolineato come l'impossibilità di fare paragoni sia legato soprattutto alla caratura di Iron Mike: quest'ultimo nonostante non sia più giovanissimo ha ancora la ferocia di un ragazzino. Non solo, tifosi e appassionati nel commentare le immagini di Tyson hanno anzi evidenziato come il livello di Tyson non sia minimamente paragonabile a quello di Jake Paul.

Effettivamente non si può fare a meno di notare come Mike sia più veloce, più agile e più potente del suo prossimo avversario, nonostante i 58 anni. Nelle clip si può vedere come martelli pesantemente il suo allenatore e poi il sacco e ai fan questo non è sfuggito. Tra i commenti si può leggere: "Come fa Mike ad essere così dannatamente veloce?", "A 16 anni Paul sincronizzava le canzoni su YT. A 16 Tyson stava distruggendo altri pugili. Se questo fosse stato un vero combattimento, Paul non avrebbe avuto alcuna possibilità" e poi ancora "Non scommetterei mai contro Mike in questa vita", "Se Jake vince, l'incontro è stato truccato".

Una cosa per ora è certa, ed è quella relativa al fatto che a prescindere da come andrà a finire entrambi possono considerarsi "vincitori" alla luce del ricchissimo cachet incassato. In caso di match vero però, a giudicare da queste immagini Paul rischia seriamente di fare una brutta figura.