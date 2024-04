video suggerito

Tyson dovrà fare una rinuncia prima di combattere con Jake Paul: “Niente erba, devo essere aggressivo” Mike Tyson ha annunciato che in vista del combattimento contro Jake Paul è pronto a rinunciare ad una sua abitudine quotidiana: “Non fumerò erba, penso che sarò molto irritabile e cattivo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mike Tyson vuole essere una belva assetata di sangue il prossimo 20 luglio, quando affronterà Jake Paul sul ring di Arlington in Texas. Un match attesissimo, caricato a pallettoni da settimane dai diretti interessati, con dichiarazioni di sfida e video degli allenamenti. In particolare l'ex campione del mondo dei pesi massimi ha pubblicato diversi filmati in cui lo si vede veloce, potente e soprattutto cattivo come ai vecchi tempi, quando metteva KO quasi tutti i suoi avversari. Una vena selvaggia che Iron Mike vuole conservare intatta per la sfida con Paul: per questo ha annunciato che alla vigilia del match apporterà un grosso cambiamento al proprio stile di vita che lo vede fumare abitualmente marijuana, di cui è anche un grande produttore.

Il pugile di Brooklyn negli ultimi anni ha fatto fortuna col business della cannabis, creando il Tyson Ranch in California, dove coltiva la pianta da cui si ricavano le infiorescenze e le foglie essiccate dalle proprietà stupefacenti. Un'attività molto redditizia (con tanto di produzione di caramelle gommose a forma di orecchio, evocando il celebre morso ad Evander Holyfield), che garantisce centinaia di migliaia di dollari mensili ad Iron Mike, al netto di quello che potrebbe guadagnare mettendo in commercio il grande quantitativo di marijuana che riserva per se stesso e i suoi amici.

La caramelle alla marijuana prodotte da Mike Tyson

Tyson non fa mistero del suo uso quotidiano della sostanza, una consuetudine cui rinuncerà prima di affrontare Paul: "Non credo che fumerò erba per questo incontro. Penso che sarò molto irritabile e cattivo". Nessuna voglia di rilassarsi per Mike: contro lo youtuber più giovane di lui di 30 anni ci vorrà un Tyson vecchia maniera, pronto a scagliarsi contro il suo avversario con violenza belluina. Sono in molti peraltro a ritenere che qualora il combattimento durasse solo uno o due round, l'esito non potrebbe essere diverso da un KO a favore dell'ex re dei massimi.

Leggi anche Mike Tyson prima di sfidare Jake Paul dovrà superare un test: se lo fallirà non potrà combattere

Quanto al suo uso di marijuana, Tyson in passato ha spiegato che avrebbe voluto averla fumata durante la sua carriera nei pesi massimi. Sarebbe stato certamente meglio di un'altra abitudine che ha condizionato pesantemente in negativo la sua vita: "Ho smesso di fumare cannabis a 18 anni, ma ho continuato a bere e la mia vita è andata fuori controllo, litigavo con tutti. Se qualcuno veniva a chiedermi un autografo, gli davo un pugno in faccia, ero proprio un disastro. Avrei dovuto fumare per tutta la mia carriera, quando combattevo, mi mette in uno stato d'animo migliore e mi rende più rilassato. E più sei rilassato, più sei un combattente migliore, soprattutto nel mio caso. E così ho iniziato a usare marijuana e cannabis adesso e la mia famiglia ti dirà che ora sono una persona molto migliore".