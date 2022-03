Tyson vende caramelle di cannabis a forma di orecchio: “Gli avrei strappato a morsi anche il c***o” Un’azienda dell’ex pugile produce gommose di marijuana a forma di padiglione auricolare a cui manca una piccola parte. Che effetto fa a distanza di anni ricordare il morso? La risposta di Iron Mike è spiazzante.

Il prodotto lanciato sul mercato da Mike Tyson che fa merchandising su quel macabro episodio capitato nel combattimento contro Holyfield.

The bite fight, il combattimento del morso. L'incontro di pugilato passato alla storia per un pezzo di orecchio strappato da Mike Tyson a Evander Holyfield adesso diventa un business. The Baddest Man on the Planet ha trovato il modo per commercializzare quell'episodio divenuto iconico nel mondo dello sport e della boxe. Una sua azienda produce caramelle di cannabis a forma di padiglione auricolare a cui manca una piccola parte… quella che Kid Dynamite estirpò all'avversario e poi sputò sul ring.

Un gesto di furia beluina, adrenalina pura, trance agonistica e follia, voglia di annientare fisicamente il rivale che a distanza di 25 anni da allora (28 giugno 1997) diventa "Mike Bites": è il nome che compare sulla confezione di pasticche di marijuana lanciate sul mercato dall'ex boxeur oggi 55enne.

The bite fight, il combattimento del morso: così è passata alla storia la sfida sul ring tra Holyfield e Tyson.

A dare risalto al prodotto è stata la star di YouTube, Greg Baroth, che ha condiviso un messaggio ("sta facendo una cosa del genere, è un genio") e una foto di quelle gommose edibili, un'idea di marketing un po' macabra ma molto efficace considerato il ricordo e il riverbero di quel duello. Se avrà successo o meno, lo diranno i consumatori che suoneranno il gong e chiederanno la conta oppure faranno le fortune di Tyson.

Un momento dello storico combattimento tra "King Kong" ed Holyfield.

Che effetto fa a distanza di anni ricordare il morso? Non è la prima volta che Tyson ne parla senza mostrare alcun ravvedimento particolare per quel gesto. In più occasioni e in diverse interviste gli è stata fatta sempre la stessa domanda e le risposte sono state sempre identiche: cosa gli stava passando per la testa? come ha provato in quel momento in cui s'è lasciato trascinare da un istinto animalesco quando ha aggredito l'avversario?

"La questione è molto semplice – ha spiegato Iron Mike durante un collegamento nel podcast Hotboxin -. L'ultima cosa che ricordo di aver pensato è stato ‘questa m***a sta per morire' e invece era ancora in piedi. Gli avrei morso il naso, le labbra, qualsiasi cosa. Gli avrei morso le palle… gli avrei strappato anche il cazzo".