Tyson prova a impaurire Paul con un nuovo video di allenamenti: l’audio dei colpi è impressionante Mike Tyson ha pubblicato un nuovo video di allenamenti mandando l’ennesimo messaggio a Jake Paul: una serie impressionante di colpi senza alcun suono se non il sibilo dei guantoni che sferza l’aria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Mike Tyson oramai non pensa ad altro che al prossimo 20 luglio, quando in Texas andrà di scena la sfida dell'anno, contro Jake Paul, il boxeur youtuber con cui ha deciso di segnare il proprio ritorno sul ring alla veneranda età di 58 anni. Ma Iron Mike non sembra proprio patire il passare del tempo e lo vuole rimarcare non appena può: così sui propri profili ufficiali ha pubblicato l'ennesimo video dei suoi allenamenti. Impressionante l'audio, con il sibilo dei colpi sferrati che sferza il silenzio.

Nuovo avvertimento da parte di Mike Tyson a Jake Paul prima del loro incontro della prossima estate: poco importa se sarà semplice esibizione o ci sarà qualcosa di importante in palio, perché l'ex campione dei massimi vuole vincere a suo modo, come ai vecchi tempi, devastando il proprio avversario di turno. E per farlo si vuole far trovare in perfette condizioni fisiche, lavorando anche sul profilo psicologico. Così ha pubblicato un nuovo impressionante video di allenamento per intimorire il suo avversario.

In una manciata di secondi si vede Tyson impegnato in un terribile uno-due: la potenza e la velocità nulla hanno a che vedere con un 57enne ex pugile e ciò che è stato messo in evidenza, più che le immagini è stato l'audio. Nessuna parola, solamente il silenzio sferzato dal sibilo ben distinguibile dei colpi messi a segno, accompagnati da una didascalia che non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni nel capire il motivo della pubblicazione: "Non vedo l’ora che questo diventi Jake".

Tyson e Paul, che ha trent'anni più giovane di lui, combatteranno il 20 luglio all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas e Tyson sembra essere già a buon punto con il suo allenamento. Non è il primo video utilizzato da Iron Mike per provare a intimorire Paul e soprattutto per mostrarsi in perfette condizioni fisiche. Già nelle settimane precedenti Tyson era stato visto sul ring con il suo allenatore, Rafael Cordeiro, mentre mostrava la sua ancora notevole potenza di pugni.

Dal canto suo Paul ha replicato con frasi d'effetto che hanno richiamato alla mente anche uno degli episodi più iconici che riguardano la carriera di Tyson: "Lui è molto più forte, ma io sono più fresco. Ha esperienza. Sono intelligente sul ring, ma forse lui è ancora più intelligente. Sarà molto interessante vedere cosa accadrà" ha detto il boxeur youtuber. "Una cosa è certa però: non può staccarmi l'orecchio se gli faccio cadere i denti dalla bocca"