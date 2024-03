Jake Paul dice al padre che combatterà con Mike Tyson, è terrorizzato: “Sto andando fuori di testa” Il prossimo 20 luglio Jake Paul salirà sul ring per combattere contro Mike Tyson in un match milionario per entrambi. Un video mostra il padre dello youtuber terrorizzato quando suo figlio gli dice contro chi incrocerà i guantoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Soldi, nient'altro che soldi, sono la ragione per cui Mike Tyson salirà sul ring il prossimo 20 luglio – quando avrà appena compiuto 58 anni – per affrontare il 27enne youtuber Jake Paul, che da qualche anno si è dato al pugilato professionistico avendo fiutato quanti milioni di dollari gli poteva portare in tasca. Milioni che per il match che si disputerà ad Arlington, in Texas, e che sarà trasmesso in esclusiva su Netflix affluiranno copiosi nelle tasche di entrambi e pazienza se ci sono oltre 30 anni di differenza tra i due, con conseguenti pesanti critiche all'evento. Peraltro, a dispetto della differenza dell'età, il padre di Paul è preoccupatissimo che Tyson lo gonfi per bene, come ha fatto capire nel video in cui il figlio gli dice contro chi combatterà.

Nel filmato si vede Jake chiedere a suo padre Greg: "Crescendo, chi era il tuo pugile preferito?". Paul Sr ha risposto: "Mike Tyson". "Mike sì?", ha ribattuto il figlio. "Cazzo sì, perché me lo chiedi?", ha continuato suo padre. A quel punto Jake gli ha dato la notizia: "Perché combatterò contro di lui a luglio su Netflix". Incredulità e paura, questa è stata la reazione del padre al solo pensiero dell'abbattersi dei pugni pesantissimi dell'ex campione del mondo dei pesi massimi su suo figlio.

"Assolutamente no, amico. Mi stai prendendo per il culo? Sarà il figlio di puttana che colpirà più duramente che tu abbia mai combattuto. Amico, porca miseria, sto andando fuori di testa", gli ha detto papà Greg. Jake se ne importa il giusto, visto che sta già contando i soldi della borsa e ha iniziato a spingere forsennatamente l'hype del match sui propri social: "Non potrei essere più entusiasta di rendere questo fantastico incontro disponibile per tutti gli abbonati Netflix insieme al più forte picchiatore di tutti i tempi, Mike Tyson. Il mio obiettivo è diventare campione del mondo e ora ho la possibilità di mettermi alla prova contro il più grande campione dei pesi massimi del mondo, l'uomo più cattivo del pianeta e il pugile più pericoloso di tutti i tempi. È ora di mettere a dormire Iron Mike".

Propositi bellicosi quelli di Paul (il cui record da pugile è nove vittorie e una sconfitta), il vantaggio dell'età rende spavaldi, ma non tutti hanno la sua stessa fiducia che possa battere Tyson, men che meno metterlo KO. Anzi, secondo una simulazione dell'intelligenza artificiale di qualche mese fa, quando ancora non si sapeva che i due avrebbero combattuto, sarebbe Jake ad uscire letteralmente a pezzi dal combattimento. La previsione infatti è che Tyson mandi al tappeto il suo più giovane avversario dopo 38 secondi dall'inizio del secondo round con una brutale raffica di pugni, senza alcuna possibilità di rialzarsi. Insomma se c'è uno che rischia di andare a dormire non è Iron Mike…