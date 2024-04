video suggerito

Conor McGregor torna a combattere in UFC dopo tre anni, è ufficiale: data e avversario dell’incontro Il boss dell’UFC Dana White ha confermato ufficialmente che Conor McGregor tornerà a combattere dopo tre anni dall’ultimo incontro perso con Poirier: il 35enne irlandese affronterà Michael Chandler in UFC 303, il prossimo 29 giugno a Las Vegas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo tante voci e la sicumera con cui Conor McGregor aveva annunciato, ma in maniera unilaterale, il suo ritorno a combattere in UFC a tre anni di distanza dall'ultimo incontro perso con Poirier ad UFC 264 nel 2021 (in cui si era fratturato la tibia), finalmente ci siamo: è arrivata la conferma ufficiale da parte della principale organizzazione mondiale di MMA che il 35enne lottatore irlandese tornerà nell'ottagono. McGregor affronterà, come lui stesso aveva anticipato, Michael Chandler nel prossimo UFC 303, che avrà luogo il 29 giugno a Las Vegas.

Il boss della UFC, Dana White, aveva provato a smentire nelle scorse settimane, ma lo aveva fatto solo per un motivo: per non mettere in ombra – con l'annuncio di quello che si presenta fin da ora come l'evento dell'anno – la rassegna di UFC 300 che si è tenuta stanotte e che ha visto nel main event la vittoria per KO di Alex Pereira su Jamahal Hill. E dunque l'ufficialità di McGregor-Chandler è arrivata subito dopo, ovvero stamattina.

Un ulteriore dettaglio fa capire come il lottatore di Dublino dovrà sottoporsi a un rigido condizionamento fisico, per scendere di peso rispetto alla sua ultima versione ipertrofica: il combattimento si svolgerà nei pesi welter e non nei pesi medi, come invece aveva annunciato in precedenza ‘The Notorious'. Il match sarà ovviamente l'evento principale di UFC 303 che si terrà il 29 giugno alla T-Mobile Arena di Las Vegas.

Oggi è stata giornata di annunci importanti, visto che Dana White ha confermato un altro ritorno molto atteso: quello di Islam Makhachev. Il 32enne lottatore originario del Daghestan, allenato dalla leggenda Khabib e dominatore della classifica pesi leggeri e pound for pound (ovvero considerando tutte le categorie di peso), non combatteva da quando aveva battuto Volkanovski nell'autunno dello scorso anno. Il suo rivale sarà, anche in questo caso come previsto, Dustin Poirier. Si affronteranno ad UFC 302 il prossimo 1 giugno, un succoso antipasto di McGregor-Chandler che seguirà dopo quattro settimane.