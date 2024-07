video suggerito

Alex Schwazer torna a correre dopo 8 anni per la sua ultima gara: si presenterà un solo avversario Alex Schwazer, sulla pista di Arco di Trento, correrà l’ultima gara della sua carriera. Lo farà contro un solo avversario iscritto all’evento, che si terrà venerdì 19 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alex Schwazer le Olimpiadi le ha vinte nel 2008, quando a Pechino conquistò l'oro nei 50 km di marcia. Più ai Giochi non c'è più tornato. Nel 2012 a poche settimane dalle Olimpiadi di Londra venne squalificato per doping. Tornò nel 2016, cercò di qualificarsi per Rio, ma venne trovato ancora positivo. Otto anni di stop, una sfilza di polemiche, una lunga battaglia legale. Il sogno olimpico, quello di Parigi è rimasto vivo a lungo, ma poi è sempre svanito. Conla parola fine messa lo scorso marzo. La squalifica è scaduta e ora Schwazer si appresta a tornare per la sua ultima gara e lo farà a casa sua, contro un unico avversario.

Dall'oro a Pechino alle due squalifiche per doping

La storia di nota è talmente nota da essere diventata anche oggetto di un documentario. Schwazer ha raggiunto l'apice quando nel 2008 vinse le Olimpiadi nella marcia, quattro anni dopo avrebbe dovuto difendere il titolo, ma fu scoperta la positività. Quei Giochi li saltò, ammise la colpa e si prese una squalifica. Lottò e si allenò per essere a Rio 2016, facendosi affiancare da Sandro Donati, un paladino dell'antidoping, ma venne nuovamente trovato positivo.

Contestò quella squalifica, parlò di provetta manipolata, poi c'è stata una denuncia ufficiale, ma le cose nonostante tante battaglie non sono cambiate. O meglio: è stato assolto dalla giustizia ordinaria, ma non da quella sportiva. Addio Olimpiadi per sempre. La squalifica di otto anni è scaduta domenica 7 luglio e ciò significa che ora si può tornare a correre per l'ultima volta da professionista davanti a moglie e figli.

Schwazer torna a correre una gara ufficiale ad Arco di Trento

Venerdì 19 luglio Schwazer marcerà per l'ultima volta in una gara ufficiale. L'evento è stato organizzato da Queen Atletica e dall'Atletica Alto Garda e Ledro e prenderà il via sulla pista di Arco di Trento alle ore 19:30. Il ‘QAlex 20ko' sarà un momento importante per Schwazer che alla vigilia della sua ‘Last Dance' ha detto: "Dopo otto lunghissimi anni tornerò a marciare. I miei figli mi vedranno gareggiare per la prima volta e ne sono immensamente felice! Sarà una festa per tutti i presenti".

Un solo avversario per Schwazer, che ha un obiettivo anche nell'ultima marcia

L'organizzazione della gara non è stata semplice, alcuni meeting non avrebbero voluto l'atleta altoatesino, e così è stato creato un evento ad hoc, con il placet della Fidal. Evento creato, ma con un solo rivale per Schwazer che correrà

Avrà un solo sfidante Schwazer. Contro di lui in pista ci sarà un atleta di 42 anni, Damiano Barbieri che si cimenterà sui 20km avendo un personale sui 5km di 24'57". L'oro olimpico di Pechino 2008 però non vivrà solo una passerella con moglie, figli, amici e familiari, oltre ad autorità locali, allenatori e tifosi pronti a regalargli una grande coreografia. Ma proverà a realizzare un tempo che sia sotto l'ora e ventidue minuti, tempo che gli sarebbe valso un posto alle Olimpiadi 2024. Sarà un evento da seguire, che non avrà tra i presenti nessun componente del board della Federazione.