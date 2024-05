video suggerito

Luis Enrique disgustato in conferenza dopo PSG-Borussia: “Ma sei serio con questa domanda?” Luis Enrique difende il PSG dall’eliminazione di Champions puntando sulla sfortuna: “Da cosa dipende la differenza tra colpire il palo o far entrare il pallone? Dallo Spirito Santo che passava di lì?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luis Enrique corruga la fonte ed è incredulo e disgustato davanti alla domanda del giornalista in conferenza stampa che lo lascia quasi senza parole. Sembra uno scherzo ma non lo è: il suo PSG è stato eliminato dalla Champions League dal Borussia Dortmund che ha vinto anche la partita di ritorno al Parco dei Principi. Una sfida davvero surreale in cui i parigini hanno preso sette pali e sciupato tantissime occasioni per provare a ribaltare tutto e andare in finale.

La squadra guidata dallo spagnolo esce con due sconfitte in semifinale, perseguitata dalla sfortuna soprattutto nella seconda partita dove è sempre arrivata a un soffio dal gol che avrebbe riaperto ogni cosa. Il tema della sfortuna è stato centrale durante la conferenza stampa, anche se un giornalista francese ha fatto strabuzzare gli occhi all'allenatore per una domanda che ha ritenuto davvero inopportuna, visto l'andamento delle cose e anche dei numeri offerti dalle statistiche.

Luis Enrique sconvolto dalla domanda del giornalista

"Hai menzionato la fortuna che ha portato a sprecare molte occasioni. Oppure è stata una difficoltà emotiva dei giocatori? Qual è la tua analisi? Oppure non hai un'analisi perché pensi che sia stata solo la fortuna?". Parole che risuonano pesantissime nella testa di Luis Enrique che mentre ascolta la domanda del giornalista francese non riesce a trattenere l'espressione sconvolta.

E nella risposta non si è trattenuto, regalando un sorriso amarissimo: "Questa domanda è seria? Sei serio? Da cosa dipende la differenza tra colpire il palo o far entrare il pallone? Dallo Spirito Santo che passava di lì?". Battute a parte, che hanno suscitato una timida ilarità in sala stampa, l'allenatore ha continuato la sua analisi battendo sulla sfortuna del PSG dopo qualche attimo di silenzio incredulo: "Se c'è una squadra che ha avuto sfortuna è proprio il PSG. I nostri expected goals sono 3, abbiamo avuto sfortuna e niente più".