Il PSG non sbaglierà più di proposito il calcio d'inizio: Luis Enrique spiega perché cambia strategia Il PSG cambierà tutto nel calcio d'inizio, una tattica troppo prevedibile. Ma l'idea iniziale non è stata di Luis Enrique che ha ammezzo il plagio: "Abbiamo copiato il Lione"

A cura di Ada Cotugno

L'approccio alle ultime partite del PSG è stato strano ma da oggi in avanti la squadra di Luis Enrique non sbaglierà più di proposito il calcio d'inizio. Il pallone calciato in fallo laterale nei primi secondi della finale di Champions League contro l'Inter ha lasciato tutti spiazzati: non si tratta di un errore ma di una strategia ben precisa che i francesi hanno ripetuto diverse volte in questa stagione ma che potrebbe diventare inefficace con il passare del tempo.

Al Mondiale per Club l'Atletico Madrid ha saputo disinnescare la tattica di gioco che comincia a diventare prevedibile e per questo necessita di essere messa da parte. Lo ha annunciato lo stesso allenatore in conferenza stampa prima della partita contro il Bayern Monaco che potrebbe regalargli l'accesso alla semifinale del torneo e la possibilità concreta di mettere in bacheca un altro trofeo dopo il triplete dell'ultima stagione.

Il PSG cambia tutto sul calcio d'inizio

Niente più errori nei primi istanti per disorientare l'avversaro, da oggi il PSG cambia tutto. O meglio, l'intenzione dei parigini è quella di cambiare la strategia sul calcio d'inizio che è diventata ormai prevedibile e di facile lettura. Quella che sembrava essere una grande innovazione in realtà è un plagio, come ha ammesso Luis Enrique: "Abbiamo copiato il Lione. Non vi dirò perché lo facciamo, ma cambieremo". In Francia quindi era cosa nota, ma adesso in tutto il mondo hanno imparato ad arginare questo strano modo di approcciare alle partite.

Il tratto distintivo verrà abbandonato perché oramai non porta più benefici: "Le squadre si adattano a te. Non c'è niente di magico nel calcio. O smetti di essere prevedibile, o sei morto. Bisogna sempre cambiare le cose, migliorare". È un po' il manifesto del calcio dell'allenatore che nella sua carriera ha sempre trovato il modo di essere al passo con i tempi e di proporre un gioco fresco e moderno, capace di portare a casa grandissimi risultati.