Mbappé è ultimo su 344 calciatori della Liga per contributi difensivi: Luis Enrique aveva ragione

Kylian Mbappé è ultimo tra tutti i calciatori della Liga per quanto riguarda contributi difensivi: una statistica che dà ragione al suo vecchio allenatore nel PSG quando lo supplicava di dare una mano in difesa per assomigliare a Michael Jordan.

"Ho letto che ti piaceva Michael Jordan. Lui prendeva tutti i suoi compagni per le palle e iniziava a difendere come un figlio di puttana… devi dare l'esempio! Prima come persona e poi come giocatore, andare a pressare. Devi farlo per essere un leader": così parlò Luis Enrique a Kylian Mbappé in un discorso (finito in un video) alla vigilia di un match di Champions League nell'ultima stagione al PSG dell'attaccante francese prima di trasferirsi al Real Madrid. Parole che riecheggiano oggi nel vedere una statistica davvero avvilente di Mbappé, relativa alla voce ‘difesa' nella Liga.

La statistica difensiva di Mbappé nella Liga: il Real gioca uno in meno quando non ha la palla

Considerando tutti i 344 giocatori del massimo campionato spagnolo, Mbappé si classifica ultimo per ‘contributi difensivi' ogni 90 minuti. La statistica, basata su dati Opta, trasforma in una media di 0,20 a partita le sole 6 azioni difensive del 27enne francese in 31 gare (2604 minuti) di Liga giocate nella stagione 2025/26. Un apporto praticamente nullo alla causa della squadra quando il pallone ce l'hanno gli altri, che lo indica come il peggior calciatore in assoluto del campionato iberico.

Il numero totale dei ‘contributi difensivi' di un giocatore è la somma delle seguenti azioni difensive: contrasti, intercetti, rinvii, blocchi di tiri o cross. In pratica è il conteggio totale grezzo delle azioni difensive principali del calciatore. La statistica viene normalizzata per 90 minuti per fare un confronto equo nei confronti di chi ha giocato meno. Include tutti i giocatori con un minimo di minuti giocati: nella Liga 2025/26 sono 344.

I primi 5 della Liga 205/26 per azioni difensive

La media di 0,20 di Mbappé significa dunque che difensivamente ha dato una mano al Real una sola volta ogni cinque partite: se non è nulla, ci si avvicina molto. È un numero tra i più bassi mai registrati per un giocatore di movimento in un grande campionato nelle ultime stagioni. Il francese praticamente non fa contrasti, intercetti, rinvii o blocca cross. Il suo gioco è quasi esclusivamente offensivo, ovviamente straordinariamente offensivo, come pochissimi al mondo: Mbappé è stato il ‘Pichichi' della Liga con 25 gol, segnando ben 42 reti in 44 partite totali in tutte le competizioni.

I problemi del PSG adesso ce li ha il Real Madrid: due Champions sono più di un indizio

Ma difensivamente è stato il meno attivo di tutti, anche meno dei portieri, il che è surreale, visto che di questi ultimi non sono considerate le parate vere e proprie (sono per lo più rinvii). Il calcio non è algebra, non c'è la prova che la sottrazione di Mbappé si sia tradotta nell'addizione di due Champions per il PSG, e tuttavia nel vedere come pressano gli attaccanti di Luis Enrique (Dembélé ne ha fatto una masterclass) e come invece il Real abbia avuto tanti problemi di dedizione collettiva sul campo, il pensiero inevitabimente viene.