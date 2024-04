video suggerito

Romario torna in campo in Brasile a 58 anni, giocherà gratis: “Voglio realizzare un sogno” Romario giocherà qualche partita con l’América de Rio de Janeiro, club di cui è presidente: scenderà in campo nel campionato Carioca e donerà tutto il suo stipendio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Romario torna in campo come giocatore a 15 anni dal ritiro ufficiale dalle scene: il brasiliano infatti giocherà qualche partita con América de Rio de Janeiro, la squadra di cui è presidente: il club ha iscritto l'ex giocatore al Bollettino di registrazione degli atleti (Bira) come giocatore per giocare nella Série A2 del Campionato brasiliano Carioca, dandogli la possibilità di rimettere le scarpette all'età di 58 anni.

Un momento storico per tutti quelli che hanno seguito la sua carriera e le sue gesta tra l'Europa, dove ha vestito le maglie di PSV e Barcellona, e la lunghissima esperienza in Brasile. In realtà lo scopro primario di Romario non è quello di giocare ancora per qualche anno. L'idea di rimettersi in gioco nasce dalla volontà di poter giocare qualche partita al fianco del figlio Romarinho, recentemente ingaggiato dall'América: "Preciso chiaramente che non si tratta di competere nel campionato, ma di giocare alcune partite con la mia squadra preferita, l'América. Inoltre, lo farò per poter realizzare un altro sogno: giocare con mio figlio."

Il campionato Carioca di Serie A2 avrà inizio il prossimo 18 maggio e comprenderà 12 squadre, ma l'ex giocatore non prenderà parte a tutta la competizione, ma scenderà in campo di tanto in tanto soltanto in alcune occasioni speciali. Sarà comunque un grande evento, visto che la sua ulta partita da professionista risale al 2007 con il Vasco da Gama: la sua carriera è proseguita poi per altri due anni proprio con l'América RJ, ma non è mai sceso in campo in una partita ufficiale.

Sarà questa l'occasione per togliersi un'altra piccola soddisfazione da aggiungere alla sua lunghissima storia nel mondo del calcio. In tanti poi si sono chiesti come verrà gestito il suo ingaggio: Romario percepirà il salario minimo stabilito previsto in Brasile e ha già annunciato che donerà tutti i soldi al club, senza tenere per sé alcun compenso.