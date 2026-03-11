Laegreid è fuori dal tunnel: “Dopo la confessione alle Olimpiadi faticavo a mangiare e dormire”

Il biatleta Sturla Holm Laegreid, vincitore di 5 medaglie, ha confessato le conseguenze che ha avuto anche sul suo fisico l’episodio alle Olimpiadi: “Un impatto devastante, ancora oggi sono sotto peso”

A distanza di settimane dal clamore che suscitò la dichiarazione di Sturla Holm Laegreid, dopo la vittoria della medaglia di bronzo individuale a Milano Cortina, quando ammise in diretta TV il proprio tradimento nei confronti della fidanzata, il biatleta è tornato sull'argomento confessando il periodo di depressione che ha vissuto, entrando in un difficile tunnel in cui è riuscito ad uscire solo ultimamente: "Ha avuto su di me un impatto anche fisico, non sono riuscito più a dormire né a mangiare".

Più di due settimane dopo la fine dei Giochi Invernali Sturla Holm Laegreid è tornato alle gare di Coppa del Mondo, che si stanno svolgendo a Kontiolahti, in Finlandia, e ha preso occasione per affrontare nuovamente uno degli episodi più chiacchierati di Milano Cortina che lo aveva gettato nel catino delle polemiche suscitandogli un profondo stato di angoscia da cui è riuscito ad emergere solamente ora. "Penso che chiunque abbia mai provato qualcosa di simile possa riconoscerne i sintomi", ha spiegato alla TV norvegese, "Il problema diventa una reazione fisica, metabolizzato dal corpo. Ho avuto enormi difficoltà a mangiare e a dormire, ho perso più peso del dovuto nei giorni successivi".

Sturla Holm Laegreid a Milano Cortina ha vinto ben 5 medaglie, 3 d’argento e 2 di bronzo

Un crollo psicofisico da cui Laegreid è riemerso anche grazie al ritorno in patria, lontano dai riflettori, per tornare a concentrarsi sulle gara: "È bello essere tornato a casa, a Bærum e ritornare a mangiare a sazietà. Spero di poter mangiare sano e tornare in forma, anche se inizio già ad essere soddisfatto della mia forma attuale. Ora mi aspetta un tour mondiale di tre settimane che dovrò affrontare con un gap di qualche chilo in meno rispetto alle Olimpiadi. Ma non importa: bisogna farsi trovare al meglio quando arriva il momento" ha poi concluso, "anche se non hai un'energia perfetta, una dieta impeccabile o un sonno perfetto. Ciò che conta di più alla fine è ciò che riesci a dare quando conta."

Sturla Holm Laegreid ha confessato il tradimento alla fidanzata dopo il bronzo nel biathlon individuale

Cos'era accaduto a Milano Cortina, la confessione di Laegreid e il pentimento

Laegreid da Milano Cortina era tornato con tre medaglie d'argento e due di bronzo, ma soprattutto con un grande clamore mediatico che lo ha annichilito, dopo aver rivelato la propria infedeltà in diretta TV con la medaglia al collo nel biathlon individuale. La sua confessione, inaspettata e controversa, aveva generato notevoli discussioni e sarcasmi a tal punto che pochi giorni dopo, Laegreid ammise la "sciocchezza", provandosi a scusare pubblicamente.