Laegreid: “Mi pento di aver parlato del tradimento alla mia ex fidanzata”. Ha visto cos’ha combinato

Il biatleta norvegese ha espresso profondo rammarico per la piega inaspettata che ha preso la sua vicenda. “Mi sono sentito come un elefante in una stanza. Mi pento per quello che ho fatto”.

Nessuno ricorderà che alle Olimpiadi Invernali Sturla Holm Laegreid ha conquistato la prima medaglia individuale della carriera (bronzo nella 20 km di biathlon). Tutti, invece, penseranno a lui come l'atleta che in diretta tv ha confessato al mondo intero di aver tradito la fidanzata, provando così a riconquistarla dopo la fine della relazione. Gli è andata male: la ex compagna non ha voluto sentire ragione e, infastidita dal grande clamore mediatico che s'è trovata addosso, ha tracciato un solco profondo tra sé e l'uomo che le ha spezzato il cuore e non vuole più al suo fianco.

Ha visto cosa ha combinato e adesso il norvegese ha chiesto scusa a tutti, offrendo anche una cena ai compagni, per quel gesto dettato dall'emotività che ha avuto conseguenze sottovalutate: "Non avevo riflettuto a sufficienza sul mio comportamento. Mi sono scusato con tutti quelli che erano stati coinvolti. Soprattutto con Johan-Olav Botn che era giusto si godesse il suo trionfo senza che io dicessi quelle cose. Mi sono sentito come un grosso elefante nella stanza per averlo fatto…". Ha usato anche un'altra espressione molto forte per spiegare che non ha rimpianti: "È una decisione che ho preso ieri sera, indipendentemente da come sia andata. Spero di non peggiorare la situazione per lei a casa. Nel fare quella dichiarazione d'amore è come se mi fossi suicidato in tv".

La confessione a sorpresa in tv dopo aver vinto il bronzo

Tutto è iniziato martedì scorso. Una giornata di festa, caratterizzata anche dagli ottimi risultati della squadra norvegese, sfociata nel gossip per la rivelazione fatta in lacrime dall'atleta per aver commesso "l'errore più grande" della sua vita. "Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita: la persona più bella e migliore del mondo. E tre mesi fa le sono stato infedele".

La reazione della ex fidanzata e il gelo in patria

Questa forma di espiazione pubblica dei peccati non è piaciuta alla ex fidanzata e s'è rivelata solo un boomerang. "È difficile perdonare – le parole della donna che sono state fagocitate dai media -. Anche dopo una dichiarazione d'amore di fronte al mondo intero. Non ho scelto di trovarmi in questa situazione e mi fa male doverla affrontare. Ci siamo sentiti e lui sa bene come la penso". In buona sostanza, un annuncio di portata mondiale non cancella tutto quanto c'è stato né la solleva dal peso del tradimento che porta ancora addosso.

Sgradita e inopportuna. Così è stata definita in patria la sortita di Laegreid che ha fatto passare in secondo piano la medaglia d'oro ottenuta nella stessa gara dell'altro norvegese Johan-Olav Botn. Quest'ultimo, molto applaudito per la dedica commovente all'ex compagno di nazionale, Sivert Guttorm Bakken, trovato morto in albergo qualche mese fa. "Devo essere sincero? Trovo tutto questo assurdo – ha ammesso l'ex leggenda del biathlon, Bjorndalen -. La Norvegia vince una medaglia d'oro olimpica, lui si aggiudica la sua prima medaglia di bronzo e si parla del suo più grande amore tradito… questa è una cosa che non ci riguarda ed è un suo problema".

Il mea culpa definitivo di Laegreid

Laegreid ha espresso profondo rammarico per la piega inaspettata che ha preso la sua vicenda. Non immaginava che si sarebbe arrivati a tanto, che avrebbe sollevato tanto clamore. Ed è dovuto correre ai ripari con una nota ufficiale rilasciata tramite il Comitato Olimpico Norvegese.

"Mi pento profondamente di aver tirato fuori questa storia personale in un giorno che avrebbe dovuto essere una festa per il biathlon. Non sono riuscito a essere lucido. Ho fatto le mie scuse sia a Botn, per avergli rubato la scena, sia alla ormai ex compagna, trascinata involontariamente sotto i riflettori. Spero stia bene".

È il momento di tacere, voltare pagina e andare avanti

Laegreid ha ora annunciato che non toccherà più questo argomento. È il momento di voltare pagina e andare avanti: "Non posso cambiare le cose, ora mi concentrerò solo sulle Olimpiadi – ha concluso -. Non risponderò ad altre domande su questa situazione".