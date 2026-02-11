L’ex fidanzata di Laegreid ha risposto all’intervista virale sul tradimento, e non è andata benissimo
Quale vetrina migliore se non quella delle Olimpiadi di Milano Cortina per provare a recuperare il rapporto con l'ex fidanzata? Sturla Holm Laegreid ha pensato questo prima dell'intervista virale dopo il bronzo nella 20 km maschile di biathlon in cui ha chiesto perdono confessando a tutto il mondo sportivo e non il suo tradimento. Un gesto eclatante che però si è rivelato praticamente un boomerang: la ragazza infatti non è rimasta particolarmente impressionata e non sembra intenzionata a fare un passo verso il suo ex compagno.
L'ex fidanzata reagisce all'intervista virale di Laegreid che parla del tradimento alle Olimpiadi
Ha preferito restare anonima la ragazza che però è stata intercettata da un quotidiano norvegese, Verdens Gang. Non vuole ulteriore pubblicità in merito a quella che è una questione privata e che con lo sport non ha niente a che fare. Anche lei ha sentito in diretta TV le parole di Sturla Holm Laegreid direttamente dalle Olimpiadi ed è rimasta a bocca aperta. "Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita. La persona più bella e gentile del mondo. Tre mesi fa ho commesso il mio più grande errore e l'ho tradita, e gliel'ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita", ha dichiarato in lacrime l'atleta norvegese.
L'emozione per Sivert Guttorm Bakken
L'anonima ex fidanzata dell'atleta prima di tutto si è voluta complimentare con un altro atleta, ovvero Johan-Olav Botn che nella stessa prova di biathlon ha vinto la medaglia d'oro. Un successo significativo perché dedicato a Sivert Guttorm Bakken, l'ex compagno di team trovato senza vita a fine 2025 in albergo. Emozioni bellissime anche per la donna: "È stato toccante vedere che anche Sivert è stato incluso nella vittoria". Dalle cose belle a quelle destabilizzanti.
Chiusura perentoria alla medaglia di bronzo norvegese
Ritrovatasi suo malgrado tirata in ballo alle Olimpiadi, l'ex fidanzata di Laegreid è stata perentoria: "È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d'amore davanti al mondo intero". Nessun effetto sorpresa, né tantomeno cambiamento di opinioni dopo le parole in mondovisione: "Non ho scelto di trovarmi in questa situazione, e mi fa male doverla affrontare. Ci siamo sentiti e lui è a conoscenza delle mie opinioni al riguardo", aggiunge.
Insomma tutto sembra essere definitivamente chiuso, senza possibilità di riaperture da parte della donna con buona pace di Sturla Holm che, a sua volta, non ha voluto commentare la risposta della sua ex. Per quest'ultima è fondamentale invece pensare a chi le è stato vicino in un periodo disastroso, compreso chi nelle ultime ore le ha mostrato solidarietà: "Alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno abbracciata e sostenuta in questo periodo. E anche a tutti coloro che hanno pensato a me e mi hanno mostrato solidarietà, senza sapere chi fossi".