L’ex fidanzata di Laegreid ha risposto all’intervista virale sul tradimento, e non è andata benissimo

Quale vetrina migliore se non quella delle Olimpiadi di Milano Cortina per provare a recuperare il rapporto con l'ex fidanzata? Sturla Holm Laegreid ha pensato questo prima dell'intervista virale dopo il bronzo nella 20 km maschile di biathlon in cui ha chiesto perdono confessando a tutto il mondo sportivo e non il suo tradimento. Un gesto eclatante che però si è rivelato praticamente un boomerang: la ragazza infatti non è rimasta particolarmente impressionata e non sembra intenzionata a fare un passo verso il suo ex compagno.

L'ex fidanzata reagisce all'intervista virale di Laegreid che parla del tradimento alle Olimpiadi

Ha preferito restare anonima la ragazza che però è stata intercettata da un quotidiano norvegese, Verdens Gang. Non vuole ulteriore pubblicità in merito a quella che è una questione privata e che con lo sport non ha niente a che fare. Anche lei ha sentito in diretta TV le parole di Sturla Holm Laegreid direttamente dalle Olimpiadi ed è rimasta a bocca aperta. "Sei mesi fa ho incontrato l'amore della mia vita. La persona più bella e gentile del mondo. Tre mesi fa ho commesso il mio più grande errore e l'ho tradita, e gliel'ho detto una settimana fa. È stata la settimana peggiore della mia vita", ha dichiarato in lacrime l'atleta norvegese.

L'emozione per Sivert Guttorm Bakken

L'anonima ex fidanzata dell'atleta prima di tutto si è voluta complimentare con un altro atleta, ovvero Johan-Olav Botn che nella stessa prova di biathlon ha vinto la medaglia d'oro. Un successo significativo perché dedicato a Sivert Guttorm Bakken, l'ex compagno di team trovato senza vita a fine 2025 in albergo. Emozioni bellissime anche per la donna: "È stato toccante vedere che anche Sivert è stato incluso nella vittoria". Dalle cose belle a quelle destabilizzanti.

Chiusura perentoria alla medaglia di bronzo norvegese

Ritrovatasi suo malgrado tirata in ballo alle Olimpiadi, l'ex fidanzata di Laegreid è stata perentoria: "È difficile perdonare. Anche dopo una dichiarazione d'amore davanti al mondo intero". Nessun effetto sorpresa, né tantomeno cambiamento di opinioni dopo le parole in mondovisione: "Non ho scelto di trovarmi in questa situazione, e mi fa male doverla affrontare. Ci siamo sentiti e lui è a conoscenza delle mie opinioni al riguardo", aggiunge.

Le lacrime di Laegreid

Insomma tutto sembra essere definitivamente chiuso, senza possibilità di riaperture da parte della donna con buona pace di Sturla Holm che, a sua volta, non ha voluto commentare la risposta della sua ex. Per quest'ultima è fondamentale invece pensare a chi le è stato vicino in un periodo disastroso, compreso chi nelle ultime ore le ha mostrato solidarietà: "Alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno abbracciata e sostenuta in questo periodo. E anche a tutti coloro che hanno pensato a me e mi hanno mostrato solidarietà, senza sapere chi fossi".