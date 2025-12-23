Sivert Bakken trovato morto in albergo a 27 anni: era in Trentino per prepararsi alle Olimpiadi

Sivert Bakken, specialista del biathlon, norvegese, è stato trovato morto nella sua stanza d’albergo in Trentino. Bakken aveva 27 anni e si stava preparando per le Olimpiadi di Milano – Cortina.

Una notizia tristissima sconvolge il mondo degli sport invernali. Perché è morto Sivert Bakken, biathleta della nazionale norvegese. Il classe 1998 si trovava in Italia, esattamente in Trentino, al passò Lavazé, con alcuni compagni di nazionale, dove avrebbe dovuto effettuare degli allenamenti in vista della ripresa delle gare di Coppa del Mondo a gennaio. In albergo ha avuto un malore che lo ha portato via. Il norvegese è stato trovato senza vita nella sua stanza d'albergo. Bakken nel 2023 era stato costretto a fermarsi dall'attività a causa di una pericardite, ma quest'anno era tornato in attività.

Bakken trovato senza vita in albergo

Il mondo del biathlon a pochi giorni dal Natale vive una vera tragedia a causa della morte di Sivert Guttorm Bakken, biathleta della squadra norvegese. Bakken è stato trovato senza vita nella sua camera d'albergo a Passo Lavazé in Trentino, dove era in ritiro insieme ad alcuni compagni di squadra per degli allenamenti in attesa della ripresa della Coppa del Mondo. Bakken era tredicesimo nella classifica generale ed era tornato dopo due anni di stop per via della pericardite.

Un’immagine sorridente di Sivert Bakken scomparso improvvisamente a 27 anni.

"Stiamo collaborando con le autorità italiane"

Emilie Nordskar, segretaria generale ad interim della federazione di biathlon della Norvegia ha detto: "I nostri pensieri vanno in primis alla famiglia di Sivert e a tutte le persone a lui vicine. Stiamo collaborando con le autorità italiane sul posto. La squadra norvegese sarà affiancata da un team di supporto psicologico. Con la famiglia chiediamo un periodo di rispetto e tranquillità. È stata allestita una commemorazione aperta al pubblico nella chiesa di Lillehammer e sarà presente anche il team di psicologi".