Il pugile Yeiner Gomez Sandoval trovato morto in un fiume: corpo smembrato, identificato dai tatuaggi

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto da un pescatore: non aveva la testa né gli arti. Il 25enne boxeur professionista aveva combattuto l’ultimo incontro il 9 maggio poi la famiglia aveva perso i contatti.

Il corpo del pugile professionista, Yeiner Andres Gomez Sandoval, è stato trovato smembrato nella acque del fiume Magdalena, nella zona rurale di Cabica nei pressi di Barranquilla (in Colombia). Non aveva la testa né gli arti, è stato identificato dai familiari grazie ad alcuni tatuaggi che aveva sul busto. A rinvenire il cadavere in stato di decomposizione è stato un pescatore: dopo la macabra scoperta, ha allertato le forze dell'ordine che da qualche giorno erano sulle tracce del boxeur che non aveva dato più notizie di sé dal 9 maggio scorso. Aveva subito la prima sconfitta da "pro" nella categoria supergallo poi, smessi i guantoni, era stato in compagnia della madre e della figlia ma da domenica nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui. Le autorità colombiane hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'omicidio e verificare un possibile collegamento con il suo ultimo incontro di pugilato. Da quanto raccolto Sandoval non ha mai parlato di minacce o altri problemi personali che avessero un collegamento con il suo assassinio.

Il ritrovamento del corpo nel fiume Magdalena

Nel pomeriggio di lunedì 11 maggio alcuni pescatori del villaggio di Cabica hanno segnalato alla polizia metropolitana di Barranquilla la presenza di resti umani che galleggiavano nel fiume Magdalena. Sul posto sono intervenuti gli agenti e successivamente il Corpo Investigativo Tecnico (CTI) della Procura, che ha avviato le operazioni di recupero. La conferma dell'identità è stata effettuata il giorno dopo: la madre ha riconosciuto il serpente e il cuore tatuati sul torso e sul petto dl pugile.

La scomparsa dopo l'incontro di pugilato

La famiglia del boxeur 25enne aveva denunciato la sua scomparsa domenica 10 maggio, dopo numerosi tentativi di contattarlo rimasti senza risposta. Gomez aveva partecipato la sera precedente a un incontro di pugilato disputato nella palestra Cuadrilatero Élite di Barranquilla: in palio c'era il titolo WBA Future Champions Colombia ma è andato all'avversario, Leider Galvis, che lo ha battuto in un incontro sulla distanza di otto riprese.

Secondo quanto riferito dai familiari e dal suo allenatore, Miguel Angel Guzman, dopo il match il pugile aveva trascorso del tempo con la madre e successivamente con la figlia. "Mi hanno scritto chiedendomi se sapessi qualcosa di lui – le parole del coach ai media colombiani -. Ma non sapevo cosa dire. Abbiamo continuato a cercarlo senza successo. Poi mi hanno chiamato dicendo che avevano trovato un cadavere a Soledad e che, dai tatuaggi, sembrava essere lui".

Una carriera promettente finita tragicamente

Yeiner Andres Gomez Sandoval era considerato un talento del pugilato colombiano. Dopo il debutto professionistico in Messico, aveva costruito rapidamente una carriera in crescita nel circuito nazionale. Fino all'ultimo incontro vantava un record imbattuto di 6 vittorie, 5 delle quali ottenute per KO.