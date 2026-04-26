Calcio
video suggerito
video suggerito

Tragedia nello stadio dello Schalke, un uomo è stato trovato morto nei bagni della Veltins Arena

Un addetto alle pulizie ha scoperto il corpo dell’uomo ormai deceduto da diverse ore nei bagni dello stadio dello Schalke: aveva partecipato a un evento tenutosi nell’impianto.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo è stato trovato morto nei bagni dello stadio dello Schalke giovedì sera: un addetto alle pulizie durante il suo turno di lavoro ha fatto la macabra scoperta e ha allertato le autorità. Si tratta di un uomo di 65 anni che il giorno precedente aveva partecipato a un evento che si era tenuto la sera prima all'interno dell'impianto e che secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe accusato un malore fatale mentre si trovava nei bagni, dai quali poi non è più tornato. Nessuno si è accorto della sua scomparsa e non sono state lanciate segnalazioni fino al momento della scoperta del cadavere.

Tragedia nello stadio dello Schalke

A fare la triste scoperta è stato un addetto alle pulizie che stava svolgendo il suo turno di lavoro giovedì sera. Il giorno prima nello stadio dello Schalke si era tenuto un evento ed è in quell'occasione che l'uomo sarebbe morto per cause naturali. Il suo corpo è stato ritrovano all'interno dei bagni della Veltins Arena durante un controllo di routine: le autorità sono arrivate immediatamente sul posto dopo la segnalazione dell'addetto alle pulizie, sconvolto dalla vista del corpo del 65enne che si è poi scoperto essere originario di Gelsenkirchen, la città di origine della squadra di calcio.

Secondo le ricostruzioni della Bild non c'è il sospetto che sia stato commesso un reato perché la morte dell'uomo sarebbe riconducibile a un malore. Era lì durante l'evento tenutosi mercoledì sera e presumibilmente si sarebbe recato in bagno dove è collassato in seguito a un malore. L'unico dubbio riguarda la mancata segnalazione della sua scomparsa: sebbene si trattasse di una persona del luogo, nessuno si è accorto che non è più tornato dal bagno e l'allarme è scattato soltanto quando è stato ritrovato il corpo. Le indagini procedono e lo Schalke, che oggi era impegnato fuori casa, ha rilasciato un comunicato di cordoglio per la morte dell'uomo.

Bundesliga
Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
tennis
Jannik Sinner in campo a Madrid, sfida il danese Moller nel turno dei sedicesimi
Sinner-Moller oggi all'ATP Madrid: a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streaming
Iga Swiatek: “Al Mutua Madrid Open c’è un virus che gira negli spogliatoi. Sono stata malissimo”
Atmane-Humbert è stata folle, crampi e stretta di mano fredda. Chardy furioso con l'arbitro: "Vergognati"
Carlos Alcaraz salta il Roland Garros: "La cosa più prudente da fare. Il momento è molto complicato"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views