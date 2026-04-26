Tragedia nello stadio dello Schalke, un uomo è stato trovato morto nei bagni della Veltins Arena

Un uomo è stato trovato morto nei bagni dello stadio dello Schalke giovedì sera: un addetto alle pulizie durante il suo turno di lavoro ha fatto la macabra scoperta e ha allertato le autorità. Si tratta di un uomo di 65 anni che il giorno precedente aveva partecipato a un evento che si era tenuto la sera prima all'interno dell'impianto e che secondo la ricostruzione degli inquirenti avrebbe accusato un malore fatale mentre si trovava nei bagni, dai quali poi non è più tornato. Nessuno si è accorto della sua scomparsa e non sono state lanciate segnalazioni fino al momento della scoperta del cadavere.

Tragedia nello stadio dello Schalke

A fare la triste scoperta è stato un addetto alle pulizie che stava svolgendo il suo turno di lavoro giovedì sera. Il giorno prima nello stadio dello Schalke si era tenuto un evento ed è in quell'occasione che l'uomo sarebbe morto per cause naturali. Il suo corpo è stato ritrovano all'interno dei bagni della Veltins Arena durante un controllo di routine: le autorità sono arrivate immediatamente sul posto dopo la segnalazione dell'addetto alle pulizie, sconvolto dalla vista del corpo del 65enne che si è poi scoperto essere originario di Gelsenkirchen, la città di origine della squadra di calcio.

Secondo le ricostruzioni della Bild non c'è il sospetto che sia stato commesso un reato perché la morte dell'uomo sarebbe riconducibile a un malore. Era lì durante l'evento tenutosi mercoledì sera e presumibilmente si sarebbe recato in bagno dove è collassato in seguito a un malore. L'unico dubbio riguarda la mancata segnalazione della sua scomparsa: sebbene si trattasse di una persona del luogo, nessuno si è accorto che non è più tornato dal bagno e l'allarme è scattato soltanto quando è stato ritrovato il corpo. Le indagini procedono e lo Schalke, che oggi era impegnato fuori casa, ha rilasciato un comunicato di cordoglio per la morte dell'uomo.