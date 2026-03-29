Un tifoso è morto all’Azteca tre mesi prima della gara inaugurale dei Mondiali per un incidente

Il nuovo stadio Azteca ospiterà la prima partita dei Mondiali 2026 ma nel giorno della sua inaugurazione è stato teatro di una tragedia: pochi minuti prima dell'amichevole tra Messico e Portogallo un tifoso locale è morto dopo un volo di diversi metri mentre cercava di scendere nelle tribune inferiori arrampicato sulla parte esterna dell'impianto. Sfortunatamente era in stato di ebbrezza e ha perso l'equilibrio: è stato trovato nel parcheggio e le autorità di Città del Messico stanno ancora cercando di ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Fra meno di tre mesi in quel campo si giocherà Messico-Sudafrica, la prima partita della Coppa del Mondo in programma l'11 giugno.

Tragedia in Messico per la morte del tifoso

L'amichevole tra Portogallo e Messico serviva per inaugurare e testare la sicurezza del nuovo stadio Azteca, oggetto di una corposa ristrutturazione che ne ha anche cambiato il nome in Stadio Banorte. Lì fra meno di tre mesi si terrà la partita inaugurale dei Mondiali ma il primo test è nefasto: pochi minuti prima dell'amichevole un tifoso ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto sulla parte esterna dell'impianto dove l'uomo stava cercando di scendere per raggiungere la tribuna inferiore.

Secondo quanto riportato da Reuters il tifoso era ubriaco e ha cercato di scendere lungo il perimetro esterno della struttura per raggiungere il primo piano: sfortunatamente ha perso l'equilibrio ed è caduto nel parcheggio, perdendo la vita per l'impatto che gli è stato fatale. È morto pochi minuti prima della partita che avrebbe dovuto inaugurare il nuovo stadio, oggetto ora di un'indagine delle autorità che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. La sicurezza dell'impianto comunque non dovrebbe essere messa in discussione, così come il ruolo di stadio inaugurale dei prossimi Mondiali.