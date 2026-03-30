Tifoso precipita dal palco VIP e muore: tragedia in uno stadio dei Mondiali prima di Messico-Portogallo

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Un grave episodio a Città del Messico ha scosso l’inaugurazione dello Estadio Banorte, già noto come Estadio Azteca, teatro di una tragedia avvenuta poche ore prima dell’amichevole tra Messico e Portogallo, match di preparazione ai Mondiali del 2026: un tifoso è morto dopo essere precipitato da uno dei palchi VIP dell’impianto.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, l’uomo si trovava nel secondo livello dell’area hospitality e avrebbe tentato di raggiungere il piano inferiore arrampicandosi lungo la facciata esterna della struttura. Durante la discesa avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto e finendo al suolo. L’impatto si è rivelato fatale.

Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente, stanno cercando di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Le prime ipotesi parlano di uno stato alterato della vittima, che potrebbe essere stata sotto l’effetto dell’alcol al momento dell’incidente, elemento che avrebbe contribuito alla perdita di controllo.

Tragedia allo stadio dei Mondiali 2026: tifoso muore cadendo da un palco VIP

La Procura di Città del Messico ha avviato un’indagine approfondita: l’area è stata messa in sicurezza e isolata per consentire i rilievi tecnici, mentre esperti forensi e agenti della polizia investigativa stanno analizzando ogni dettaglio. Fondamentale sarà anche lo studio delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza dello stadio e delle zone di accesso, oltre alle testimonianze delle persone presenti.

Parallelamente, è stata disposta l’autopsia sul corpo della vittima, necessaria per stabilire con certezza le cause del decesso e verificare le condizioni fisiche al momento della caduta. Le autorità hanno assicurato che verranno accertate eventuali responsabilità.

L’episodio getta un’ombra pesante su un impianto simbolo del calcio mondiale, recentemente ristrutturato proprio in vista della Coppa del Mondo che il Messico ospiterà insieme a Stati Uniti e Canada. Nonostante la tragedia, la partita tra Messico e Portogallo si è disputata regolarmente, chiudendosi sullo 0-0, ma il clima è rimasto inevitabilmente segnato da quanto accaduto poche ore prima.