La RefCam di St. Pauli-Bayern riprende la garbata richiesta di Musiala: “Non disturbi, continua così”

Il Bayern Monaco ha letteralmente passeggiato sul St.Pauli nell'ultimo turno di campionato vincendo 5-0 in trasferta consolidando ulteriormente il suo primato in classifica. Una partita che ha visto segnare il primo a Musiala. L'attaccante ha sbloccato la partita prima di dare il via ad altre quattro reti messe a segno dagli uomini di Kompany, nello specifico: Gortezka, Olise, Jackson, Guerreiro.

Qualche ora dopo la partita i canali social della Bundesliga hanno pubblicato un video che ritrae la RefCam dell'arbitro Tobias Stieler catturare un dialogo di Musiala con lo stesso direttore di gara. Il giovane attaccante del Bayern si rivolge al fischietto tedesco con un'educazione totale che tanti tifosi sui social l'hanno fatta notare: "Ti disturbo, scusami". Queste le parole di Musiala per richiamare l'attenzione dell'arbitro il quale apprezza molto il tono pacato e garbato del giocatore: "Non disturbi".

L'arbitro si ferma dunque a parlare in mezzo al campo con Musiala dopo aver avuto in precedenza un momento di tensione con Kimmich. Il giovane attaccante del Bayern chiede solo una piccola questione al direttore di gara: "Quando qualcuno mi calpesta il piede, resto in piedi – spiega -. Dovrei buttarmi a terra?". A questo punto l'arbitro capisce la richiesta innocente e innocua del giocatore e risponde con la stessa educazione mostrata dallo stesso Musiala: "Continua così. Anche io non sto cercando di valutare ogni contatto come fallo". E Musiala compiaciuto dalla risposta reagisce: "Capito".

I giocatori del Bayern lamentavano da tempo un gioco piuttosto scorretto da parte dei propri avversari prendendosela così con l'arbitro il quale, secondo loro, non fischiava tutti i falli necessari lasciando correre un po' troppo. Ecco perché prima di Musiala il direttore di gara aveva subito le proteste di Kimmich il quale con il volto nervoso, teso e infastidito gli spiega: "Questo non è un incontro di pugilato!". Ecco perché poi Musiala, forse anche per stemperare un po' quel clima teso ha cercato di parlare al direttore di gara in maniera pacata anche per fargli capire giustamente il suo punto di vista.