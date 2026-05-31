Il Senegal si allena negli Stati Uniti per i Mondiali e resta sorpreso: la palla rimbalza in modo strano

Il Senegal ha testato le condizioni di uno dei terreni di gioco d’allenamento negli Stati Uniti in vista dei Mondiali. La palla rimbalza in modo irregolare.

Gli Stati Uniti affronteranno il Senegal nella prima delle ultime due amichevoli prima dell'inizio dei Mondiali. Le due Nazionali si sfideranno nell'Allstate Continental Clasico al Bank of America Stadium di Charlotte, Carolina del Nord. Un modo per testare la condizioni dei giocatori convocati e un po' anche per prendere confidenza con il contesto, le strutture, gli stadi e dunque anche i terreni di gioco dove si dovranno giocare le partite. Ecco, proprio durante gli allenamenti previsti alla vigilia di questa amichevole, il Senegal sembra aver trovato qualcosa di strano.

In un video diventato virale i calciatori del Senegal impegnati in una sessione di allenamento effettuano una serie di passaggi e palleggi rasoterra e si nota chiaramente come il pallone rimbalzi in modo irregolare, quasi frenato o con improvvisi sussulti, rendendo difficile il controllo pulito e la fluidità del gioco di prima. Un paio di calciatore lanciano in area la palla per poi vedere quale sia il risultato una volta toccato terra. Per certi versi sembra si tratti della palla da calcio a 5 a rimbalzo controllato, ma chiaramente non è così. Ma c'è una spiegazione.

Molti degli stadi statunitensi scelti per ospitare le partite dei Mondiali nascono originariamente per la NFL, ovvero il football americano e utilizzano superfici sintetiche. Per regolamento FIFA, queste strutture sono state convertite installando un manto misto di erba naturale e artificiale. Questo tipo di transizione però richiede mesi di assestamento. Già nei mesi precedenti all'avvio dei Mondiali, diversi atleti e allenatori avevano criticato i test sul campo definendoli a tratti troppo secchi e rimbalzanti o, al contrario, mancanti di fluidità nello scorrimento della sfera.

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Se il terreno non è perfettamente livellato o se le zolle naturali innestate sopra il manto sintetico non si sono radicate a sufficienza, si creano una sorta di dislivelli invisibili a occhio nudo che deviano la traiettoria della palla a ogni rimbalzo. Le critiche sollevate dalle immagini dell'allenamento del Senegal sui social avrebbero così costretto i tecnici della FIFA a raddoppiare il sistema di irrigazione per garantire che, al fischio d'inizio delle gare ufficiali, la palla possa scorrere in modo uniforme per tutte le squadre.