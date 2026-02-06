sport
video suggerito
video suggerito
Olimpiadi Invernali 2026

Brignone sulle spalle di Mosaner, Tomba e Compagnoni accendono il braciere delle Olimpiadi

Oltre tre ore per una splendida cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. San Siro si è esaltato per lo show e per la sfilata, che ha visto un’ovazione per l’Ucraina. Mattarella accompagnato da Valentino Rossi in tram. Poi Tomba e Compagnoni hanno acceso il braciere.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Morra
52 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Olimpiadi Invernali 2026

I Giochi Olimpici 2026 sono ufficialmente iniziati. A Milano, ma anche a Cortina, Predazzo e Livigno, si è svolta l'attesissima Cerimonia d'Apertura. La sfilata è stata rapida, poco chiassosa, ma molto allegra. Ha aperto la Grecia, ha chiuso l'Italia. Prima lo show con Mariah Carey e Laura Pausini che ha cantato l'Inno di Mameli. Poi il Presidente della Repubblica ha dichiarato ufficialmente aperte le Olimpiadi Invernali. Infine Alberto Tomba e Deborah Compagnoni hanno acceso il braciere di Milano, mentre Sofia Goggia quello di Cortina.

Lo show con Carey, Pausini e Favino

San Siro è andato via via riempiendosi. Alle 20 spaccate il via della Cerimonia d'Apertura. Lo show è stato un omaggio all'Italia, in tutte le sue forme e con le sue virtù. Matilda De Angelis, Mariah Carey e Laura Pausini si sono prese il palcoscenico, poi Favino ha interpretato Leopardi poco prima del via alla sfilata, che si è sviluppata in quattro palcoscenici diversi.

Arianna Fontana e Federico Pellegrino i due portabandiera dell’Italia nella cerimonia a Milano.
Arianna Fontana e Federico Pellegrino i due portabandiera dell’Italia nella cerimonia a Milano.

Valentino Rossi porta Mattarella a San Siro

Applausi veri quanto è entrata l'Ucraina, qualche fischio per Israele. Un'ovazione per gli Stati Uniti, ma naturalmente soprattutto per l'Italia, con il Presidente Mattarella protagonista. Ha applaudito tutti ed è arrivato su un tram guidato da Valentino Rossi, il video è stato davvero carino. I quattro portabandiera azzurri si sono presi la scena, con Amos Mosaner ha portato sulle sue spalle Federica Brignone.

Leggi anche
Gli orrori della telecronaca Rai alle Olimpiadi: non riconosciuti i tedofori e la presidente del CIO

Tomba, Compagnoni e Goggia accendono i due bracieri

Poi è stata la volta dei discorsi istituzionali del Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e della presidente CIO Coventry, prima che il Presidente Sergio Mattarella dichiarasse i Giochi ufficialmente aperti. Dopo la performance di Bocelli è arrivato il momento della fiaccola che Bergomi e Baresi hanno passato a sei stelle della pallavolo.

Alberto Tomba e Deborah Compagnoni mentre accendono il braciere olimpico di Milano.
Alberto Tomba e Deborah Compagnoni mentre accendono il braciere olimpico di Milano.

Mentre la fiaccola si avvicinava al braciere olimpico, all'esterno dello stadio, si è presentata Charlize Theron che ha declamato un messaggio di pace. Infine il momento più atteso l'accensione del braciere olimpico, che per la prima volta nella storia si è sdoppiato. A Milano Fabris ha dato la fiaccola a Tomba e Compagnoni, mentre a Cortina Thoeni l'ha consegnata a Sofia Goggia.

Notizie
Sport invernali
52 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views