La scaletta della seconda serata di Sanremo 2026

Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mercoledì 25 febbraio, in diretta dal Teatro Ariston, al via la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo il debutto della 76esima edizione, sul palco dell'Ariston saliranno solamente 15 dei 30 big in gara e i cantanti in gara tra le Nuove Proposte. L'ordine di uscita e i nomi saranno svelati da Carlo Conti nella consueta conferenza stampa che precede la serata. Per quanto riguarda l'orario di inizio, l'appuntamento è a partire dalle ore 20.40, su Rai1 e in streaming su RaiPaly, e dovrebbe concludersi entro le ore 1:10.

Chi sale sul palco mercoledì 25 febbraio

Come da tradizione, durante la seconda serata del Festival di Sanremo si esibiranno soltanto 15 dei 30 Big in gara, mentre la prima serata di martedì 24 febbraio ha visto tutti gli artisti esibirsi sul palco per la prima volta. L'ordine di uscita dei cantanti e i loro nomi verranno svelati da Carlo Conti durante la consueta conferenza stampa della mattina. Ad accompagnare il conduttore e direttore artistico, nella seconda serata, ci saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. La serata inizierà alle 20.40 e finirà intorno alle ore 1.10, quindi in anticipo rispetto alla prima. Sul palco è prevista anche l'esibizione dei cantanti in gara tra le Nuove Proposte: Nicolò Filippucci con Laguna, Angelica Bove con Mattone, Mazzariello con Manifestazione d'amore e il trio formato da Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM.