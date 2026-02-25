Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Blind, El Ma & Soniko e Mazzariello a Sanremo 2026: chi sono le Nuove Proposte

Blind, El Ma, Soniko, Nicolo Filippucci, Angelica Bove e Mazzariello, Nuove Proposte Sanremo 2026

Non solo i 30 concorrenti Big, ma il Festival di Sanremo 2026 metterà in mostra anche la categoria Nuove Proposte che vedrà protagonisti 4 progetti musicali molto diversi tra di loro. A contendersi il prossimo martedì 25 febbraio il titolo di campione nella sezione Nuove Proposte saranno Angelica Bove con la canzone "Mattone", Nicolò Filippucci in gara con "Laguna", l'inedito trio formato da Blind, El Ma & Soniko con il brano "Nei miei DM", e il cantautore Mazzariello (24 anni) con "Manifestazione d'amore". Il loro approdo al Festival di Sanremo 2026 è stato molto lungo e diviso su due binari.

Da una parte Angelica Bove e Nicolò Filippucci hanno dovuto conquistare il pass per l'Ariston nella finale, trasmessa su Rai 1, di Sarà Sanremo. Dall'altra, il trio urban e Mazzariello hanno invece guadagnato il loro posto nella sezione Nuove Proposte superando le selezioni di Area Sanremo. Durante la seconda serata del Festival, i quattro concorrenti saranno suddivisi in due coppie e si sfideranno in un meccanismo di eliminazione diretta, con voti divisi tra sala stampa, radio e televoto. Chi riuscirà a passare il turno accederà alla finalissima, che decreterà il vincitore: lo scorso anno ha premiato il cantautore napoletano Settembre con il brano "Vertebre". Mentre, in questa edizione sanremese, uno dei concorrenti della finale di Sarà Sanremo, Welo, ha avuto la possibilità di firmare il jingle del Festival. Ma andiamo a scoprire chi sono i quattro finalisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026.

Si comincia con Angelica Bove, 22enne romana, che arriva sul palco di Sanremo già con esperienze pregresse nel format musicale e televisivo: infatti è stata tra le concorrenti più apprezzate di X Factor 2023, arrivando alle porte della semifinale. Tra i momenti più importanti della sua partecipazione c'è sicuramente l'esibizione con "La notte" di Arisa durante le Audition. Sul palco di Sanremo 2026 porterà Mattone, che ha raccontato così nell'intervista a Fanpage.it: "È una canzone autobiografica, parla di un momento decisivo che ha segnato un prima e un dopo. È stato tragico e traumatico. Parla del dolore in sé, e di come mi ci sono vestita per tutto il periodo in cui mi ha resa piccolissima, fragile. E anche di come per un attaccamento alla vita ho dovuto sopravvivere a quel dolore. Parla del potere che ha la consapevolezza che mentre vivi il dolore – che comunque è vita – ti puoi rialzare e puoi diventare molto più forte perché il dolore può anche essere un valore aggiunto".

Poi c'è sicuramente Nicolò Filippucci, tra i nomi più riconoscibili nella lunga lista di Sanremo Giovani e poi di Sarà Sanremo. Infatti, il 19enne cantante umbro è stato il protagonista di Amici 24, con la sua eliminazione alle porte della finale del Serale diventata uno dei momenti più importanti di quell'edizione. Nella sua carriera ha pubblicato l'Ep "Un'ora di follia", e "Laguna", il brano che porta a Sanremo 2026, è il più streammato su Spotify tra i quattro concorrenti delle Nuove Proposte. Ha raccontato così il brano: "La laguna del titolo è uno spazio fatto di pensieri, di ricordi d'amore e di confusione. Racconto la fine di una storia e l'amarezza che ne consegue, ma la canzone è universale. Tutti, almeno una volta, possono rispecchiarsi in quella sensazione di galleggiare nei ricordi".

Spostandosi ad Area Sanremo, troviamo il trio composto da Blind, El Ma e il producer Soniko. Stiamo parlando rispettivamente del collettivo composto dal 26enne Franco Popi Rujan, dalla cantante 19enne di origine bulgara Elmira Marinova e a chiudere il cerchio c'è Nicolò Cervellin, 24 anni. I primi due hanno già avuto un'esperienza televisiva a X Factor, rispettivamente nell'edizione 2020 e 2024. Blind era arrivato anche in finale, conquistando il terzo posto anche grazie al successo di "Cuore Nero", certificato disco di platino Fimi. Mentre 4 anni più tardi arriva El Ma, eliminata solo al Tilt finale nella terza puntata dei Live. Tra le sue esibizioni più ricordate c'è "Hung up" di Madonna.

E infine c'è Mazzariello, nome d'arte di Antonio Mazzariello, 24enne cantautore campano che arriva sul palco dell'Ariston con "Manifestazione d'amore". Tra i partecipanti alla sezione Nuove Proposte, è sicuramente il concorrente con più passato discografico. Ha infatti pubblicato il suo primo Ep "Ufficio Oggetti smarriti" nel 2023, mentre nel 2022 era stato incluso un suo brano, "Chissà", nella colonna sonora ufficiale della terza stagione della serie TV Netflix "Summertime". Nel 2024 ha pubblicato l'Ep "Antisommossa" e lo stesso anno arriva anche in finale di Sanremo Giovani con il brano "Amarsi per lavoro". Ha descritto così il brano con cui gareggerà nella sezione Nuove Proposte: "È una canzone che va in controtendenza rispetto alla società performativa in cui viviamo. È un invito a non nascondere le proprie fragilità, a fermarsi per ritrovare l'autenticità. Manifestare il proprio amore oggi, in un mondo cinico, è forse l'atto di ribellione più grande che possiamo fare".