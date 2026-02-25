Sanremo 2026, la conferenza stampa della seconda serata in diretta: ascolti in calo rispetto allo scorso anno, svelata la prima classifica

Il confronto tra un'edizione di Sanremo e l'altra, in termini di ascolti tv, è uno dei primi parametri per capire come sia partita una nuova annata sanremese, soprattutto se c'è un cambiamento al timone della kermesse. In questo caso, come ricordato anche da Carlo Conti nella conferenza stampa d'apertura: "Dovrei battere me stesso, quindi, che me frega", aveva detto per attenuare la tensione. Lo scorso anno la prima serata fu seguita da 12.218.000 spettatori e 65.3% di share. Quest'anno, invece, il dato è in calo con 9.600.000 spettatori pari a uno share del 58%. Un dato significativo che riscontra una diminuzione di presenze davanti al piccolo schermo in quella che, solitamente, è tra le serate più viste della kermesse.