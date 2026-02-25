Sanremo 2026, la conferenza stampa della seconda serata in diretta: ascolti in calo rispetto allo scorso anno, svelata la prima classifica

La diretta della seconda serata di Sanremo 2026: appuntamento alle ore 12 con la conferenza stampa con Carlo Conti, Laura Pausini, Lillo, Achille Lauro e Pilar Fogliati. Questa sera si esibiranno soltanto 15 dei 30 big in gara e vedremo le Nuove Proposte. Sarà annunciata come sempre la scaletta con l'ordine di esibizione dei cantanti, spazio poi alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.
- Chi sono le Nuove proposte di Sanremo 2026
- Le prime cinque posizioni della classifica provvisoria
- Le gaffe di Laura Pausini
- La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo
Chi sono i co-conduttori di mercoledì 25 febbraio
Mercoledì 25 febbraio, sul palco dell'Ariston ci saranno ben due co-conduttori che affiancheranno tanto Carlo Conti, quanto Laura Pausini, presenza costante del Festival. Stasera, infatti, ci saranno l'attrice Pilar Fogliati, reduce dal successo di Cuori 3, la fiction di Rai1 con Matteo Martari, ci sarà poi Lillo Petrolo, comico e attore tra i più amati dal pubblico e, infine, Achille Lauro.
Come funziona il televoto stasera
Nella seconda serata del Festival, in onda stasera, mercoledì 25 febbraio si esibiranno di nuovo 15 Big e ci sarà la votazione del pubblico con il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Inoltre, durante questa serata i giovani artisti delle Nuove proposte si sfideranno a coppie per scegliere i due finalisti. Stasera, quindi, si sfideranno Filippucci contro Blind, El Ma & Soniko; poi Mazzariello e Angelica Bove.
La classifica dopo la prima serata
La prima serata del Festival ha visto esibirsi tutti i 30 cantanti in gara. In chiusura, come accade per ognuna delle cinque serate, viene data una classifica provvisoria dei brani che hanno riscosso più gradimento, in questo caso da parte della Sala Stampa, Tv e Web l'unica a votare nella prima serata. Le prime cinque posizioni, in ordine sparso, sono quelle di Fulminacci, Serena Brancale, Arisa, Ditonellapiaga e infine Fedez e Masini.
Gli ascolti della prima serata
Il confronto tra un'edizione di Sanremo e l'altra, in termini di ascolti tv, è uno dei primi parametri per capire come sia partita una nuova annata sanremese, soprattutto se c'è un cambiamento al timone della kermesse. In questo caso, come ricordato anche da Carlo Conti nella conferenza stampa d'apertura: "Dovrei battere me stesso, quindi, che me frega", aveva detto per attenuare la tensione. Lo scorso anno la prima serata fu seguita da 12.218.000 spettatori e 65.3% di share. Quest'anno, invece, il dato è in calo con 9.600.000 spettatori pari a uno share del 58%. Un dato significativo che riscontra una diminuzione di presenze davanti al piccolo schermo in quella che, solitamente, è tra le serate più viste della kermesse.
Festival di Sanremo 2026, la conferenza della seconda serata in diretta
Mercoledì 25 febbraio, dal roof del Teatro Ariston di Sanremo, la conferenza stampa in diretta per raccontare la seconda serata del Festival. Oltre al direttore artistico e conduttore Carlo Conti, saranno presenti anche i co-conduttori a partire da Laura Pausini, presenza fissa della kermesse, che sarà affiancata anche da Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. Ospite della serata, poi, Achille Lauro. Non solo il racconto di questo secondo appuntamento festivaliero, ma anche un confronto con i dati dello scorso anno in termini di ascolti, per fare un bilancio di questo nuovo, ma anche ultimo, biennio sanremese guidato da Conti.