A che ora inizia e finisce Sanremo 2026: gli orari delle serate del Festival
Il Festival di Sanremo 2026 va in onda da martedì 24 febbraio a sabato 28 febbraio in prima serata su Rai1. Le cinque serate si protrarranno fino a tarda notte, con orari di chiusura lievemente diversi di giorno in giorno. L'evento condotto da Carlo Conti e Laura Pausini vedrà sfilare sul palco del Teatro Ariston i 30 big in gara. Al termine della kermesse canora, sarà proclamato il vincitore. Vediamo gli orari della messa in onda di Sanremo 2026.
A che ora inizia Sanremo: gli orari delle cinque serate
Le cinque serate del Festival di Sanremo 2026 avranno inizio alle ore 20:40, subito dopo la striscia del PrimaFestival con Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Ogni serata sarà caratterizzata non solo dalla gara, ma anche dagli interventi degli ospiti chiamati a esibirsi. Se l'orario di inizio è lo stesso per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026, l'orario in cui la serata si conclude può variare di puntata in puntata, a seconda del numero di artisti che devono esibirsi.
A che ora finisce il Festival di Sanremo
La chiusura della prima serata di Sanremo 2026, in onda martedì 24 febbraio, è prevista intorno all'01:44. La prima puntata sarà condotta da Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. Ospite Tiziano Ferro. Si esibiranno tutti e trenta i Big in gara.
La seconda e la terza serata del Festival di Sanremo, in onda mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, dovrebbero chiudere – secondo il palinsesto Rai – alle ore 01:10. Queste due puntate dovrebbero concludersi un po' prima perché si esibiranno solo 15 cantanti. Nella seconda serata saranno coconduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Nella terza, Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Il 25 febbraio saranno ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Inoltre, sarà proclamato il vincitore delle Nuove Proposte.
La quarta serata, in onda venerdì 27 febbraio, è dedicata alle cover e si concluderà intorno alle ore 01:30. Coconduttrice Bianca Balti. Infine, la serata finale di Sanremo 2026, nel corso della quale sarà proclamato il vincitore, si concluderà intorno alle 2:00. Coconduttrice Giorgia Cardinaletti. Super ospite Andrea Bocelli. Dato che il programma è in diretta, l'orario di chiusura delle cinque serate potrebbe essere soggetto a modifiche.