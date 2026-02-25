FantaSanremo 2026, bonus e malus della seconda serata del Festival: punti in aggiornamento e classifica

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua stasera il Festival di Sanremo 2026 e in contemporanea anche il gioco preferito dai telespettatori: il Fantasanremo. I partecipanti hanno creato una loro squadra composta da un totale di 7 artisti, 5 titolari e 2 riserve, con 100 baudi a disposizione. Ecco tutti i bonus e i malus per la seconda serata della kermesse di mercoledì 25 febbraio, durante la quale si esibiranno soltanto 15 dei Big in gara. Al momento, al primo posto temporaneo nella classifica del FantaSanremo ci sono Lda e Aka 7Even con +165 punti, mentre all'ultimo Tredici Pietro con solo +10.

Patty Pravo

Patty Pravo è al 21esimo posto della classifica provvisoria del FantaSanremo dopo la prima serata del Festival di Sanremo, dove si è esibita con Opera. Nel corso della seconda serata del Festival Pravo ha totalizzato 40 punti: 10 per la prima esibizione, 10 per non avere toccato il microfono nei primi 30 secondi, altri 10 per avere indossato un abito con strascico, 10 per avere indossato un indumento rosso e 5 grazie alla collana. Dal totale sono stati sottratti 10 punti per non avere salutato.

Lda e Aka7even

Lda e Aka7even hanno conquistato il primo posto provvisorio del FantaSanremo: sono gli artisti che, dopo la prima serata di Sanremo 2026, hanno guadagnato più punti con ben +165. Questa sera si esibiscono per secondi e hanno buone possibilità di confermare l'ottimo risultato. Lda e Aka 7even hanno totalizzato 140 punti nel corso della seconda serata: 10 per essersi seduti sulle scale, 10 per il gesto di spolverare la spalla, 10 per l'accessorio verde indossato, 10 per non avere toccato il microfono nei primi 30 secondi, 15 per l'esibizione da perfetti performer, 10 per avere ballato sul palco, 5 per avere indossato gli occhi da sole, 20 per avere detto "Pronti, partenza, via!", 10 per il direttore d'orchestra con il papillon, 10 per avere indossato un indumento rosso, 10 per i guanti, 5 per la collana, 10 per la linguaccia e 5 per essere stati presentati dal co-conduttore.

Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti è al 26esimo posto provvisorio del FantaSanremo dopo la prima serata di Sanremo 2026, fermandosi a +30 punti di bonus.

Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso è in gara a Sanremo con I Romantici e la sua posizione temporanea in classifica al FantaSanremo, dopo la prima serata, è la numero 23 con +25 punti.

Elettra Lamborghini

Metà classifica provvisoria per Elettra Lamborghini per quanto riguarda il FantaSanremo: si è classificata al 16esimo posto con un totale di +50 punti.

Ermal Meta

Ermal Meta ha portato sul palco Stella Stellina, un inno di resistenza per le vittime di Gaza. Il FantaSanremo non sembra in questa edizione tra le sue priorità: per il momento è al 18esimo posto con 45 punti guadagnati.

Levante

Levante porta in gara il brano Sei Tu e si posiziona, per il momento, al 13esimo posto del FantaSanremo con +55 punti.

Bambole di Pezza

Dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026, Bambole di Pezza si sono classificate al secondo posto nella classifica provvisoria del FantaSanremo. Durante la diretta, hanno raggiunto un totale di 120 punti, senza nessun malus.

Chiello

Chiello è in gara con il brano Ti Penso Sempre ma il suo FantaSanremo non è iniziato nel migliore dei modi: dopo la prima serata è al 27esimo posto della classifica provvisoria con +25 punti.

J-Ax

Quinto posto provvisorio per J-Ax al FantaSanremo dopo la prima serata del Festival: grazie alle sua esibizione con Italia Starter Pack ha raggiunto +100 punti.

Nayt

Nayt ha guadagnato +40 punti al FantaSanremo al termine della prima serata del Festival, posizionandosi al 21esimo posto provvisorio.

Fulminacci

Stupida Sfortuna è il titolo del brano che Fulminacci ha portato in gara a Sanremo 2026. Grazie alla sua esibizione, ha guadagnato +60 punti totali al FantaSanremo dopo la prima esibizione.

Fedez e Masini

Fedez è tornato in gara a Sanremo insieme a Masini, classificandosi nella prima top five provvisoria di questa edizione grazie a Male Necessario. Per quanto riguarda il FantaSanremo, 13esimo posto per loro, ma durante la seconda serata potrebbe cambiare tutto.

Dargen D'Amico

Dargen D'Amico è temporaneamente sul podio del FantaSanremo, stando ai punti aggiornati alla fine della prima serata del Festival. È al terzo posto perché, durante l'esibizione con il brano Ai Ai, ha totalizzato 120 punti.

Ditonellapiaga

Ditonellapiaga è stata la prima a esibirsi durante la prima serata di Sanremo 2026 portando sul palco il brano Che Fastidio. La cantante ha fatto il pieno di bonus e, al termine della serata, si è classificata al settimo posto della classifica provvisoria del FantaSanremo con +90 punti.