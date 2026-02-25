Eventi e Festival
Fantasanremo 2026, la classifica dopo la prima serata: tutti i punteggi, i bonus e i malus dei 30 big

La classifica provvisoria del FantaSanremo dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda ieri sera. In cima LDA e Aka7even, per loro una pioggia di punti bonus. Male per TrediciPietro, arrivato ultimo.
Immagine
È stata pubblicata poco fa la prima classifica provvisoria, stilata dopo la prima serata di Sanremo, del FantaSanremo 2026. Il gioco parallelo a cui partecipano telespettatori e amanti della kermesse e gli artisti in gara ha raccolto davanti al video milioni di persone ieri sera. Oltre ad ascoltare le canzoni in gara e a godersi la serata tra musica e intrattenimento, occhi puntati su gesti, parole e look dei Big. LDA e Aka7even, arrivati sul palco verso il finale della prima serata, hanno ricevuto una pioggia di bonus totalizzando 140 punti. Sayf ha ricevuto un malus, invece, così come TrediciPietro che ha avuto problemi tecnici. Ecco la classifica completa, provvisoria, stilata dopo la prima serata.

Fantasanremo 2026, la classifica dopo la prima serata del Festival

La classifica provvisoria della prima serata del FantaSanremo 2026 vede LDA e Aka7even al primo posto con 165 punti. Benissimo anche per Bambole di pezza e Dargen D'Amico, sul podio al secondo e terzo posto dopo la coppia di napoletani. Ecco la classifica completa:

  1. LDA e Aka7even
  2. Bambole di pezza
  3. Dargen D'Amico
  4. Leo Gassman
  5. J-Ax
  6. Sal Da Vinci
  7. Ditonellapiaga
  8. Eddie Brock
  9. Malika Ayane
  10. Arisa
  11. Samurai Jay
  12. Serena Brancale
  13. Fedez e Masini
  14. Levante
  15. Sayf
  16. Elettra Lamborghini
  17. Maria Antonietta e Colombre
  18. Ermal Meta
  19. Fulminacci
  20. Luchè
  21. Nayt
  22. Patty Pravo
  23. Francesco Renga
  24. Michele Bravi
  25. Tommaso Paradiso
  26. Enrico Nigiotti
  27. Chiello
  28. Mara Sattei
  29. Raf
  30. Tredici Pietro

Problema al microfono per Tredici Pietro, Lda e Aka7even sbancano: i bonus e i malus

Chiude la classifica, quindi, TrediciPietro che per problemi tecnici è stato vittima di un malus nel gioco: per lui -20 punti perché all'inizio della sua esibizione il microfono non ha funzionato correttamente. La coppia di napoletani, invece, si posiziona prima dopo la serata di ieri sera, grazie ai bonus ottenuti per i ballerini sul palco, per essersi seduti sulle scale e aver cantato su di esse, per l'outfit luminoso, per i performer e anche per essersi esibiti dopo l'una di notte.

