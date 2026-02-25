Fantasanremo 2026, la classifica dopo la prima serata: tutti i punteggi, i bonus e i malus dei 30 big

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È stata pubblicata poco fa la prima classifica provvisoria, stilata dopo la prima serata di Sanremo, del FantaSanremo 2026. Il gioco parallelo a cui partecipano telespettatori e amanti della kermesse e gli artisti in gara ha raccolto davanti al video milioni di persone ieri sera. Oltre ad ascoltare le canzoni in gara e a godersi la serata tra musica e intrattenimento, occhi puntati su gesti, parole e look dei Big. LDA e Aka7even, arrivati sul palco verso il finale della prima serata, hanno ricevuto una pioggia di bonus totalizzando 140 punti. Sayf ha ricevuto un malus, invece, così come TrediciPietro che ha avuto problemi tecnici. Ecco la classifica completa, provvisoria, stilata dopo la prima serata.

Fantasanremo 2026, la classifica dopo la prima serata del Festival

La classifica provvisoria della prima serata del FantaSanremo 2026 vede LDA e Aka7even al primo posto con 165 punti. Benissimo anche per Bambole di pezza e Dargen D'Amico, sul podio al secondo e terzo posto dopo la coppia di napoletani. Ecco la classifica completa:

LDA e Aka7even Bambole di pezza Dargen D'Amico Leo Gassman J-Ax Sal Da Vinci Ditonellapiaga Eddie Brock Malika Ayane Arisa Samurai Jay Serena Brancale Fedez e Masini Levante Sayf Elettra Lamborghini Maria Antonietta e Colombre Ermal Meta Fulminacci Luchè Nayt Patty Pravo Francesco Renga Michele Bravi Tommaso Paradiso Enrico Nigiotti Chiello Mara Sattei Raf Tredici Pietro

Problema al microfono per Tredici Pietro, Lda e Aka7even sbancano: i bonus e i malus

Chiude la classifica, quindi, TrediciPietro che per problemi tecnici è stato vittima di un malus nel gioco: per lui -20 punti perché all'inizio della sua esibizione il microfono non ha funzionato correttamente. La coppia di napoletani, invece, si posiziona prima dopo la serata di ieri sera, grazie ai bonus ottenuti per i ballerini sul palco, per essersi seduti sulle scale e aver cantato su di esse, per l'outfit luminoso, per i performer e anche per essersi esibiti dopo l'una di notte.