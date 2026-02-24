FantaSanremo 2026, i punti della prima serata del Festival con bonus e malus: l’aggiornamento in diretta
In contemporanea con l'inizio del Festival di Sanremo 2026 al via anche al gioco preferito dai telespettatori: il Fantasanremo. I giocatori partecipanti hanno creato una loro squadra composta da un totale di 7 artisti, 5 titolari e 2 riserve, con 100 baudi a disposizione. Ecco tutti i bonus e malus per la prima serata della kermesse di martedì 24 febbraio.
I bonus e malus giornalieri della prima serata di Sanremo
Oggi, martedì 24 febbraio, il FantaSanremo mette a disposizione la possibilità di guadagnare alcuni bonus e malus segreti. Per la prima serata del Festival, come si legge sul sito, guadagneranno +10 punti gli artisti che avranno un outfit luminoso, che canteranno sulle scale, che indosseranno uno o più anelli o un braccialetto azzurro. Malus invece per chi non scende dalla scalinata.
I bonus "Beppe Vessicchio" in onore del Maestro
Quest'anno, per ricordare Beppe Vessicchio, anche il FantaSanremo ha creato alcuni bonus per i direttori d'orchestra: in particolare +10 punti a chi di loro indossa un papillon, +20 se sono due in contemporanea a dirigere l'esibizione. Se un conduttore o un ospite pronuncia la frase "Dirige l'orchestra il Maestro Peppe Vessicchio", tutti gli artisti guadagneranno +10 punti.
Bonus e Malus della serata di martedì 24 febbraio
Per quanto riguarda i bonus "classici" previsti durante la serata, sono quelli che il pubblico e gli appassionati hanno iniziato a conoscere già nelle scorsa edizioni: +5 punti per chi indossa gli occhiali da sole, un cappello o ha l'ombelico in bella vista, +10 punti se l'artista suona uno strumento. La famosa "scapezzolata" vale + 10 punti, così come l'esibizione accompagnata dai ballerini. +20 per la standing ovation del pubblico dell'Ariston, mentre +30 per quella dell'orchestra.
Per quanto riguarda i malus, invece, -5 punti al presentatore che sbaglia il titolo della canzone dell'artista o il nome stesso dell'artista. -10 punti se inciampa sulle scale o dimentica le parole della propria canzone, -30 se invece cade.