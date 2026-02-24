FantaSanremo 2026, i punti della prima serata del Festival con bonus e malus: l’aggiornamento in diretta.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In contemporanea con l'inizio del Festival di Sanremo 2026 al via anche al gioco preferito dai telespettatori: il Fantasanremo. I giocatori partecipanti hanno creato una loro squadra composta da un totale di 7 artisti, 5 titolari e 2 riserve, con 100 baudi a disposizione. Ecco tutti i bonus e malus per la prima serata della kermesse di martedì 24 febbraio.

I bonus e malus giornalieri della prima serata di Sanremo

Oggi, martedì 24 febbraio, il FantaSanremo mette a disposizione la possibilità di guadagnare alcuni bonus e malus segreti. Per la prima serata del Festival, come si legge sul sito, guadagneranno +10 punti gli artisti che avranno un outfit luminoso, che canteranno sulle scale, che indosseranno uno o più anelli o un braccialetto azzurro. Malus invece per chi non scende dalla scalinata.

I bonus "Beppe Vessicchio" in onore del Maestro

Quest'anno, per ricordare Beppe Vessicchio, anche il FantaSanremo ha creato alcuni bonus per i direttori d'orchestra: in particolare +10 punti a chi di loro indossa un papillon, +20 se sono due in contemporanea a dirigere l'esibizione. Se un conduttore o un ospite pronuncia la frase "Dirige l'orchestra il Maestro Peppe Vessicchio", tutti gli artisti guadagneranno +10 punti.

Bonus e Malus della serata di martedì 24 febbraio

Per quanto riguarda i bonus "classici" previsti durante la serata, sono quelli che il pubblico e gli appassionati hanno iniziato a conoscere già nelle scorsa edizioni: +5 punti per chi indossa gli occhiali da sole, un cappello o ha l'ombelico in bella vista, +10 punti se l'artista suona uno strumento. La famosa "scapezzolata" vale + 10 punti, così come l'esibizione accompagnata dai ballerini. +20 per la standing ovation del pubblico dell'Ariston, mentre +30 per quella dell'orchestra.

Per quanto riguarda i malus, invece, -5 punti al presentatore che sbaglia il titolo della canzone dell'artista o il nome stesso dell'artista. -10 punti se inciampa sulle scale o dimentica le parole della propria canzone, -30 se invece cade.