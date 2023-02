I Colla Zio rompono l’ultimo tabù e portano le Crocs sul palco di Sanremo Sul palco dell’Ariston in fatto di stile abbiamo visto di tutto ma non avevamo ancora visto le ciabatte: un primato conquistato dai Colla Zio nella terza serata del Festival.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oltre a essere il tempio della musica italiana, il Festival di Sanremo regala anche numerosi momenti di stile, tra look iconici e scivoloni. Tra i look della terza serata ricorderemo quello del gruppo Colla Zio, in gara con il brano Non Mi Va. I componenti nel gruppo milanese sono primi a infrangere l'ultimo tabù di stile dell'Ariston: le ciabatte Crocs sul palco.

I Colla Zio in ciabatte a Sanremo 2023

Scanzonati e irriverenti, i Colla Zio hanno scelto look colorati in linea con il mood che li contraddistingue. Per la terza serata hanno indossato outfit firmati Bonsai caratterizzati da linee morbide e stampe vivaci. Gli abiti, sui toni del panna, del rosa e del grigio, sono declinati in diverse varianti: spicca un completo pigiama e anche un giubbotto da pescatore con i tasconi.

I Colla Zio in Bonsai

Ma ad attirare l'attenzione del pubblico stavolta sono state soprattutto le calzature: tutti i membri del gruppo, infatti, indossavano …le Crocs! Le Ugly Shoes degli anni Duemilasono tornate di moda qualche stagione fa e sono ricomparse ai piedi di star e celebrità, da Justin Bieber a Chiara Ferragni, fino a Sangiovanni. Mai prima d'ora però erano state calzate sul palco dell'Ariston: evviva la comodità!

Leggi anche Chiara Ferragni ritira il Telegatto in total black: premiata per il miglior debutto televisivo