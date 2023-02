Lorella Cuccarini balla la Notte Vola a Sanremo con il vestito micro e le piume Lorella Cuccarini è tornata al Festival di Sanremo, lo ha fatto nella serata dei duetti in coppia con Olly, col quale si è esibito sulle note di La notte vola. Minidress, paillettes e piume: in quanti direbbero che ha 57 anni?

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è entrata nel vivo. La quarta serata, quella dedicata alle cover, è la più attesa e, oltre a Chiara Francini nei panni di co-conduttrice, vede anche tutti i Big in gara esibirsi al fianco di famosi artisti del mondo dello spettacolo sulle note di grandi successi degli anni '60-2000. Tra i duetti più attesi c'era quello di Olly, che ha voluto con lui Lorella Cuccarini per proporre una versione tutta nuova di La notte vola. La ballerina e cantante è tornata sul palcoscenico dell'Ariston dopo anni, dando prova di essere sempre in splendida forma nonostante i 57 anni.

Lorella Cuccarini torna all'Ariston

Per il gran ritorno sul palco dell'Ariston nei panni di ospite speciale Lorella Cuccarini ha puntato tutto sulla sensualità. Fino ad oggi l'avevamo vista sempre in versione glamour e chic ad Amici di Maria De Filippi, dove ha sempre spaziato tra completi mannish ed eleganti tubini. Ora le cose sono cambiate: per il palco sanremese è ritornata ai minidress degli esordi, esibendosi sulle note di La Notte Vola proprio come negli anni '90. Ha sfoggiato un minidress tempestato di paillettes, un modello aderente tempestato di paillettes e con gli orli della gonna decorati con delle esuberanti piume di struzzo.

Lorella Cuccarini con Olly a Sanremo

Il minidress di Lorella Cuccarini

Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali col tacco a spillo, non avendo paura di darsi alle danze scatenate non appena scesa dalla scalinata dell'Ariston. Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, contornando il viso sempre fresco e raggiante. Insomma, se non fosse per qualche piccolo segno del tempo sul viso, sembrerebbe per per Lorella gli anni non sono mai passati. Non sorprende, dunque, che anche Gianni Morandi abbia celebrato la sua bellezza, definendola "sempre in forma" durante la diretta. In quanti direbbero che ha raggiunto i 57 anni?

