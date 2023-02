Noemi e Mara Sattei a Sanremo cantano la dance con paillettes trasparenze e tatuaggi finti Tra le protagoniste della serata delle cover, la quarta del Festival di Sanremo, c’è Mara Sattei, che per l’esibizione sulle note di L’amour toujours ha voluto al suo fianco Noemi. Ecco cosa hanno indossato per l’esibizione di coppia.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2023 è arrivato alla sua quarta serata, quella dedicata alle cover di pezzi che hanno fatto la storia della musica tra gli anni '60 e i 2000. I protagonisti della puntata, dunque, non sono solo i Big in gara ma anche gli ospiti speciali che hanno chiamato al loro fianco per degli esclusivi duetti. Mara Sattei è stata tra le ultime a esibirsi e lo ha fatto insieme a Noemi, tornata all'Ariston a un anno dalla fortunata esperienza del 2022. Le due hanno reinterpretato a modo loro L’amour toujours, rendendo omaggio alla leggenda della storia della musica dance Gigi D'Agostino. Ecco cosa hanno indossato le cantanti per sfidarsi a colpi di stile sul palcoscenico dell'Ariston.

Mara Sattei col top scintillante

Per la serata delle cover Mara Sattei si è affidata ancora una volta a re Giorgio Armani, sfoggiando un nuovo look della collezione Armani Privé. Niente più tailleur e abiti da sera, questa volta ha optato per un completo glamour ma allo stesso tempo iper moderno. Ha abbinato un paio di pantaloni a vita alta a un crop top con le spalline sottili, la scollatura generosa e una cascata di frange decorate con perline scintillanti. Non sono mancate le maxi zeppe di Giuseppe Zanotti, ormai accessorio must dei suoi look sanremesi, gli orecchini preziosi di Chopard e i capelli effetto liquid hair.

Mara Sattei in Armani Privé

Noemi torna a Sanremo in total black

Noemi è tornata a Sanremo a un anno di distanza dall'esperienza dello scorso anno. Sebbene non sia più tra i Big, ha ugualmente curato il suo stile nei minimi dettagli. Ha indossato un lungo abito nero con la gonna a sirena e col bustier ricamato di paillettes, caratterizzato da trasparenze sia sul décolleté che sulla schiena. Non ha rinunciato ai capelli rosso fuoco, il suo marchio di fabbrica.

Noemi e Mara Sattei

A fine esibizione insieme a Mara Sattei ha spiegato di aver fatto qualcosa di davvero speciale per rendere omaggio a Gigi D'Agostino: un tatuaggio sul collo che riproduce il suo simbolo, il pittogramma giapponese che tradotto in italiano significa "danzare". Certo, si tratta solo di un tattoo temporaneo, ma tanto è bastato per ricordare con dolcezza e nostalgia il re della dance anni '90-2000.