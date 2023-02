Chiara Francini conquista Sanremo: il debutto al Festival è con i cuori rossi (e con la borsetta) Chiara Francini è la co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti. per la sua prima volta sul palco dell’Ariston ha puntato tutto su uno stile spumeggiante, ironico e glamour: ecco tutti i suoi look.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è entrata nel vivo. Siamo arrivati alla quarta serata, quella dedicata ai duetti, in occasione della quale tutti i Big in gara si esibiscono con amici e colleghi in esclusive cover di brani dagli anni '60 ai 2000. Dopo Chiara Ferragni con i suoi abiti manifesto, la “belva” Francesca Fagnani e la pallavolista Paola Egonu, questa sera ad accompagnare Amadeus sul palcoscenico dell’Ariston c’è Chiara Francini, l’attrice toscana che con la sua verve e con la sua simpatia è capace di travolgere davvero tutti. Per questa sua prima esperienza nei panni di co-conduttrice ha deciso di puntare tutto sull’esuberanza e sulla sensualità, trasformandosi in una diva colorata e contemporanea: ecco tutti i dettagli dei suoi look sanremesi.

Chi firma gli abiti di Chiara Francini al Festival di Sanremo

Chiara Francini ha un animo eccentrico e spumeggiante e a Sanremo ha deciso di far emergere tutta la sua verve con degli outfit pensati appositamente per lei da Moschino, Maison dall'animo irriverente guidata da Jeremy Scott. A curare il suo armadio è stato lo stylist Andrea Mennella, che già nei giorni passati aveva preannunciato che l’attrice all’Ariston sarebbe stata sensuale, brillante, carismatica e colorata. Fin dalla conferenza stampa non ha deluso le aspettative dei fan, apparendo meravigliosa in un adorabile completo in stile “regina di cuori” con tanto di occhiali iconici coordinati. È stato però durante la prima sfilata sulla scalinata sanremese che Chiara ha dato il meglio di lei in fatto di stile.

Chiara Francini con la borsetta a Sanremo

Il primo look di Chiara Francini a Sanremo 2023

La prima apparizione di Chiara Francini all'Ariston è stata in platea, è da lì che ha scherzato con Amadeus con indosso una mantella di velluto nero decorata con un maxi cuore rosso fuoco al centro del petto. Guanti in raso nero da diva, capelli legati in un raccolto come una diva d'altri tempi e gioielli Crivelli: nel momento in cui si è alzata ha rivelato un completo total black con bustier, pantaloni e tacchi a spillo, il tutto arricchito da una borsetta a forma di cuore con una serratura.

Leggi anche Chiara Ferragni ritira il Telegatto in total black: premiata per il miglior debutto televisivo

Chiara Francini in Moschino

Chiara Francini, l'abito blu notte con i manicotti a sbuffo

Poco dopo lo sketch coi conduttori, Chiara Francini ha sfilato per la prima volta sulla scalinata del teatro sanremese, incantando il pubblico con un nuovo abito firmato Moschino. Si tratta di una lunga sirena di velluto blu notte, un modello sinuoso e fasciante con la scollatura strapless e a V abbinato a un paio di manicotti coordinati con le spalline a sbuffo. Tra i capelli ha aggiunto degli appariscenti fiori bianchi, mentre per quanto riguarda i gioielli, li ha abbinati all'outfit blu. Anche questa volta non ha rinunciato alla borsetta, facendola tenere ad Amadeus mentre presentava il cantante in gara.