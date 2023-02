Chiara Francini arriva a Sanremo 2023: è la regina di cuori della conferenza stampa Chiara Francini arriva alla conferenza stampa della quarta serata di Sanremo con un look raffinato da diva anni cinquanta che non rinuncia a all’ironia.

A cura di Beatrice Manca

Dopo il successo delle prime tre serate, il Festival di Sanremo si avvia alla notte dedicata ai duetti e alle cover. La regina dell'Ariston di venerdì 10 febbraio è l'attrice e scrittrice Chiara Francini, che ha fatto il suo debutto sanremese durante la tradizionale conferenza stampa sfoggiando un look elegante con un tocco di ironia retrò, com'è nel suo stile.

Chiara Francini in conferenza stampa

Il primo appuntamento sanremese per la co-conduttrice Chiara Francini è la conferenza stampa di presentazione. Qui ha subito dato un assaggio del suo stile mai scontato sfoggiando un tailleur anni Cinquanta con giacca avvitata e gonna a tubino, completato da accessori a forma di cuore. Un cuore adorna la scollatura e un altro impreziosisce la borsetta nera, e anche gli occhiali con la montatura rossa hanno lenti heart-shaped, per un effetto un po' Lolita e un po' regina di cuori.

Chiara Francini in Moschino

Il tocco finale? Un cappello a tesa larga e gli stivali cuissard in vernice nera, che spezzano il look romantico firmato Moschino con una pennellata più grintosa. Anche sul lato beauty ha voluto mantenere un mood anni Cinquanta con i capelli raccolti e un rossetto rosso en pendant con la stampa del tailleur.

Chiara Francini con Amadeus

Chiara Francini dà il via a Sanremo con classe e ironia, dimostrando di essere capace di apparire assolutamente raffinata pur senza prendersi troppo sul serio.

Chiara Francini in Moschino con gli occhiali a forma di cuore

Chi veste Chiara Francini a Sanremo 2023

Attrice di cinema e di teatro, conduttrice e scrittrice, Chiara Francini ha mille e uno talenti e una personalità esuberante. Nonostante ciò, il suo punto di forza è il sorriso e la semplicità. "È la diva della porta accanto, viene voglia di abbracciarla": così l'ha descritta il suo stylist, Andrea Mennella, in un'intervista a Fanpage.it. L'esperto di immagine ha spiegato che tutti i look della co-conduttrice sono stati disegnati per lei da Jeremy Scott, stilista di Moschino. Quattro abiti che mostrano quattro lati della sua personalità: romanticismo, sensualità, indipendenza, fascino. Non resta che aspettare che scenda le famose scale per restare a bocca aperta.