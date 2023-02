Chiara Francini, la “diva della porta accanto” a Sanremo: le anticipazioni sui look del Festival Lo stylist Andrea Mennella anticipa a Fanpage.it i look che Chiara Francini indosserà venerdì sera al Festival di Sanremo 2023: abiti esuberanti e femminili, proprio come lei.

A cura di Beatrice Manca

Il bozzetto di Chiara Francini in Moschino per il Festival

Dopo mesi di preparazione, anticipazioni, annunci a sorpresa e gossip, la 73esima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata. Grande attesa per scoprire i brani in gara, ma anche per i momenti di stile che ci regaleranno ospiti, cantanti e co-conduttrici. Venerdì 10 febbraio, nella serata dei duetti, Amadeus sarà affiancato da Chiara Francini, attrice, conduttrice e scrittrice dall'inconfondibile verve comica. Esuberante e talentuosa, Chiara Francini è la "diva della porta accanto", come racconta lo stylist Andrea Mennella a Fanpage.it.

Il suo stile rispecchia la sua personalità spumeggiante, tra accenti retrò da vera diva e qualche guizzo eccentrico e ironico. A Drag Race l'abbiamo vista indossare con nonchalance creazioni spettacolari, ma a Sanremo, promette lo stylist intervistato da Fanpage.it, ci lascerà a bocca aperta con abiti che riflettono tutte le sfaccettature della sua personalità: "Aspettiamo tutti che le co-conduttrici scendano dalle scale per farci sognare, no?". Dagli abiti ai gioielli, ecco le anticipazioni sui look di Chiara Francini al Festival.

Chiara Francini a Drag Race Italia

Come vi siete preparati per la grande sfida di Sanremo?

Abbiamo sempre pensato che il brand dovesse rispecchiare la personalità di Chiara Francini: un brand versatile, frizzante e innovativo, creativo. Francini è attrice, conduttrice, cantante e scrittrice: un brand che la rispettasse come professionista e artista e che avesse quella vana ‘pazza' che le appartiene.

Che brand avete scelto?

La scelta è ricaduta su Moschino che, grazie al designer Jeremy Scott, capace di rendere una donna sensuale brillante carismatica e ironica. Lei aveva già indossato Moschino per la prima edizione di Drag Race Italia e per Sanremo gli outfit sono stati creati per lei dal direttore creativo. I gioielli invece sono di Crivelli e molti pezzi sono stati creati appositamente per gli abiti della serata dopo uno studio meticoloso sulle pietre, un lavoro quasi più d'architettura che di styling.

Il bozzetto di Moschino per Chiara Francini a Sanremo

E le scarpe?

La scarpa di per sé è l'accessorio che fa più paura per via della famigerata scala, odiata e amata dalle donne di Sanremo. Quindi bisogna avere una grande attenzione a questo aspetto: abbiamo scelto vari brand che potessero rendere la discesa il più confortevole possibile con plateau che garantissero l'equilibrio. (Secondo quando appreso da Fanpage.it, il brand scelto potrebbe essere Roger Vivier, ndr)



Chiara Francini ha fatto qualche richiesta?

Posso dire che è stato uno dei fitting più veloci della storia – ride, ndr – Lei è stata l'ultima co-conduttrice a essere annunciata da Amadeus. Siamo partiti con delle idee molto chiare, c'è stato un gran lavoro di cura nei dettagli con la Maison e, come si suol dire, buona la prima.

Chiara Francini alla Festa del Cinema di Roma nel 2018

Gli abiti scelti raccontano una storia o sono look separati?

Sul palco vedremo una Chiara Francini un po' diversa dal solito: abbiamo scelto degli abiti molto eleganti, con tessuti molto preziosi, in grado di rispecchiare la sua personalità e la sua fisicità. Ho voluto creare più abiti rispetto ai canonici tre da usare in base alla scaletta: Francini venerdì avrà i suoi momenti sul palco, il suo spazio, quindi sceglieremo gli abiti in base ai momenti in cui li indossa. Apparentemente sono look staccati, possono sembrare diametralmente opposti, ma raccontano pezzi di una storia e incarnano tutte le sfaccettature di Chiara Francini: romanticismo, sensualità, indipendenza, fascino.