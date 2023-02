Leo Gassmann a Sanremo, la stylist si dissocia dal look: “Non mando un artista in canotta sul palco” Leo Gassmann si è esibito nella terza serata di Sanremo con un look non concordato con la stylist. Francesca Sciortino ha spiegato: “Mi dissocio completamente. Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco. Canotta a parte è stato bravissimo”.

Il Festival di Sanremo ha abituato il pubblico, negli anni, a look davvero di ogni tipo. Dagli artisti fedeli a look classici e tradizionali, a quelli più rivoluzionari che hanno puntato su outfit audaci e anticonvenzionali, se ne sono viste davvero di tutti i colori. Quest'anno nella terza serata della kermesse Levante ed Elodie si sono imposte come icone di stile, ma hanno spiccato anche Rosa Chemical con un look bondage firmato Moschino, Madame con top asimmetrico firmato Off- White con trama "anatomica" dei muscoli cucita sopra, Giorgia fine ed elegante vestita di velluto. Qualcuno ha storto il naso vedendo l'esibizione di Leo Gassmann, che a quanto pare col suo look non ha convinto neppure la sua stessa stylist.

Perché Leo Gassmann si è esibito in canottiera

Il cantante ha spiegato di aver dovuto modificare il suo look all'ultimo minuto. L'outfit portato sul palco dell'Ariston, nella terza serata del Festival di Sanremo 2023, non era quello programmato, quello concordato con la sua stylist. A curare l'immagine del cantante c'è Francesca Sciortino. Per lui l'esperta aveva pensato a un total look Givenchy, che ha mostrato per intero nelle sue Instagram Stories. Era prevista la presenza di una giacca, che in effetti il 24enne non ha sfoggiato durante l'esibizione.

Stefania Sciortino mostra nelle IG Stories il total look Givenchy originale

Il motivo lo ha spiegato lui stesso ai microfoni di Rai Radio 2, rispondendo alle domande di Ema Stokholma e Gino Castaldo. Il cantante ha svelato, a proposito della scelta di salire sul palco in canottiera: "È stata una cosa inaspettata: dovevo indossare una giacca, ma sul palco non si possono indossare i marchi quindi non l'ho potuta indossare".

Leo Gassmann in canottiera sul palco dell’Ariston

Francesca Sciortino prende le distanze dal look di Leo Gassmann

Francesca Sciortino ha preso le distanze dal look "improvvisato" di Leo Gassmann. Nelle Instagram Stories ha preso posizione e ha espresso il suo pensiero sulla scelta stilistica del cantante, che non ha apprezzato. "Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera" ha scritto.

Ha ribadito la sua posizione e il suo metodo di lavoro aggiungendo: "Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C'era una bellissima giacca originariamente" ha specificato. "Canotta a parte è stato bravissimo" ha poi concluso.