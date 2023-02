I vestiti di Madame a Sanremo raccontano una storia: il significato del top con il seno ricamato Per la terza serata del Festival di Sanremo la cantante Madame ha scelto un outfit blu elettrico con maxi stivali e shorts in pelle.

A cura di Beatrice Manca

Il Festival di Sanremo è entrato nel vivo con la terza serata, in cui cantano nuovamente tutti i cantanti in gara. Madame è salita di nuovo sul palco dell'Ariston con un look blu elettrico: ha indossato un top asimmetrico con seno ricamato e maxi cuissard blu coordinati agli shorts di pelle.

Madame con gli shorts e gli stivali cuissard

Dopo il look candido, l'artista è tornata sul palco con un outfit blu elettrico: stivali cuissard blu, shorts e top asimmetrico a maniche lunghe, con un lungo drappeggio su un fianco. Il look monocromo è firmato Off-White ed è impreziosito da un ricamo di perline che segue le forme del corpo di Madame, disegnandone le curve e il seno.

Madame in Off–White

Dietro questi outfit così particolari c'è una scelta precisa, spiegata dallo stylist in anteprima in un'intervista a Fanpage.it. I look di Madame al Festival di Sanremo seguono un filo conduttore: "La storia di un personaggio che trova la forza in sé e diventa qualcos'altro – ha spiegato lo stylist Simone Furlan in un'intervista – E' un personaggio che prende consapevolezza e ritrova la sua forza". I dettagli anatomici dei look della cantante quindi esaltano la fisicità e la potenza, così come gli alti cuissard.