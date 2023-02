Il bene nel male, testo e significato della canzone di Madame a Sanremo 2023 Madame è in gara a Sanremo 2023 con la canzone “Il bene nel male”. Ecco il testo e il significato del brano.

A cura di Cristina Somma

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) Sanremo 2021, terza serata. In foto: Madame

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, concorre al festival di Sanremo 2023. Ha partecipato al festival della canzone italiana già nel 2021 con la canzone "Voce" scritta con Dardust e E.Botta, classificandosi ottava. Quest'anno invece si esibirà sul palco dell'Ariston con la canzone "Il bene nel male". L'inedito inizialmente era chiamato "Puttana", titolo modificato a ridosso della puntata di Sanremo Giovani in cui sono stati annunciati i brani. Di seguito il testo e il significato.

Il testo di "Il bene nel male"

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Non male per me

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto,

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare

L’amore è solamente

Di chi prova amore

Non è di chi lo riceve

E io che l’ho provato ad ogni tocco tuo,

Posso dire che a me è rimasto

Il bene, a te il male

A me il bene, a te il male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Tu mi hai saputo solamente dire

“Amore, amore, amore tu sei

Sei l’errore più cattivo

Che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto tanto tanto tanto tempo

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto…

L’unico sei tu

Con cui ho fatto l’amore,

Facendo l’amore

Amore tra tutti

Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci

Sarò una puttana

Ma sei peggio di me

Perché di tutto quello che ti ho dato

Potevi tenerti tanto tanto tanto

Di quel bene nel male

Di bene nel male

Bebe di bene nel male

Di bene nel male

Un po’ di bene nel male

Di bene nel male

Da chi ti è dato non è importante

È sempre del bene, nel male

Amore

Il significato di "Il bene nel male"

Madame si esibirà sul palco di Sanremo 2023 con "Il bene nel male", un brano elettronico che descrive un amore finito, ripetendo le parole "bene" e "male" in un'incessante cantilena che trasformano la canzone in qualcosa di innovativo ed esclusivo. La giovane cantante ha spiegato che quando l'ha scritta ha pensato a una storia d'amore raccontata da una prostituta. Nel brano il termine ‘puttana' suona come "una dolce offesa", così l'ha definita. L'artista si è immedesimata in una prostituta che si è innamorata di un uomo, ma lui la vede solo come un errore. Tra loro quindi nasce una discussione rispetto alla quale lei fa un ragionamento più profondo: puoi prendere ciò che di buono ti arriva da qualsiasi parte. Che sia il 70% bene e il 30% male o viceversa. Il messaggio che voleva trasmettere è: "Concentrati sulla fine del percorso, su ciò che anche una puttana può darti”.