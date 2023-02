Chi è Madame a Sanremo 2023: la giovane cantante coinvolta nella vicenda dei falsi Green Pass Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, è una delle cantanti in gara tra i big a Sanremo 2023 con il brano “Il bene nel male”. Nonostante abbia solo 21 anni, ha già partecipato al festival nel 2021 con la canzone “Voce”, dimostrando grande determinazione e maturità artistica.

A cura di Francesco Raiola

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) Sanremo 2021, prima serata. In foto: Madame

Madame, il cui nome vero è Francesca Calearo è tra le cantanti big in gara a Sanremo 2023 con la canzone "Il bene nel male". Ha solo 21 anni e ha già partecipato in passato al festival, nel 2021 con il brano "Voce" scritta da lei in collaborazione con Dario Faini ed Enrico Botta. Madame infatti è anche autrice e tra le canzoni più famose redatte da lei c'è "Scatola", scritta per Laura Pausini. La sua carriera comincia da giovanissima e la sua arte viene riconosciuta già all'età di 16 anni quando il suo brano inedito "Sciccherie" viene certificato disco di platino e condiviso su Instagram dal calciatore Cristiano Ronaldo. Nonostante la giovane età, non sono mancati i problemi durante la sua carriera. Negli ultimi mesi infatti, dopo l'annuncio della sua partecipazione al festival della canzone italiana, è emerso che probabilmente la cantante non si è mai sottoposta ai vaccini anticovid e probabilmente fosse in possesso di un Green Pass falso. Questo ha suscitato numerose polemiche anche riguardo la sua partecipazione alla kermesse di quest'anno.

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) Sanremo 2021, terza serata. In foto: Madame

Chi è Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, accusata di essere novax

Nata a Vicenza nel 2002, Madame ha studiato al liceo delle scienze umane Don Giuseppe Fogazzaro dove ha conosciuto il cantante Sangiovanni. In un'intervista al Corriere della Sera ha rivelato che proprio durante gli anni della scuola avrebbe subìto atti di bullismo.

La rapper e cantautrice vicentina è influenzata da tantissimi generi, come emerge alle sue canzoni che in pochi anni l'hanno portata ad essere una delle personalità più influenti della scena rap, apprezzata prima tra i giovani, poi su più ampia scala. Ha collaborato con artisti di rilevanza nazionale come Ghali e Fabri Fibra e scritto testi per artisti anche affermati come LauraPausini.

Tre anni fa è uscito sul suo canale YouTube (che oggi conta 424.000 iscritti) il suo secondo video "17" per Sugar. Oggi il video ha oltre 10 milioni di visualizzazioni e Madame è ormai un'artista affermata, conosciuta e apprezzata in tutta la nazione. Sicuramente anticonformista, distante dai cliché fin dagli esordi. In un'intervista rilasciata a Repubblica nel 2021 ha dichiarato di essere bisessuale.

Riccione, Deejay On Stage lapresse–onlyitaly silvia casali SMALL MEDIUM LARGE

Il suo ultimo singolo risale al 15 aprile 2022, si intitola "L'Eccezione" ed è stato scritto per la serie di Prime Video "Bang Bang Baby". Il 3 maggio dello stesso anno è iniziato il suo primo tour chiamato "Madame in tour", previsto per novembre 2021, ma rinviato a causa della pandemia. Proprio quest'ultima le ha arrecato non pochi problemi negli ultimi mesi, dopo che sono emersi dei dubbi riguardo le sue vaccinazioni e il suo Green Pass. Nel dicembre del 2022 infatti è risultata indagata dalla procura di Vicenza, insieme con la tennista Camilla Giorgi, per falso ideologico ai danni del Sistema Sanitario Nazionale. La cantante è risultata paziente di Daniela Grillone Teciou, una dottoressa che, secondo un'ampia indagine, avrebbe rilasciato dei Green Pass falsi. Una notizia che ha suscitato prima scalpore, poi numerose polemiche e ha messo a rischio prima la sua partecipazione al Concerto di Capodanno al Circo Massimo, poi quella al festival di Sanremo 2023. Entrambe confermate. La seconda da Amadeus, direttore artistico della kermesse, richiamandosi al principio della presunzione di innocenza.

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) Sanremo 2021, serata finale. In foto: Madame riceve il Premio Sergio Bardotti – miglior testo

Riguardo la vicenda, il 4 gennaio scorso l'artista ha rotto il silenzio pubblicando un post su Instagram, senza menzionare il presunto Green Pass fasullo, ma confermando di non essersi mai sottoposta ad alcuno vaccino a causa dei genitori che l'avrebbero sempre curata con rimedi naturali. Il post, che comprendeva spiegazioni anche riguardo i timori suoi e dei genitori e tutto il percorso affrontato fino a quel momento per poi convincersi a vaccinarsi, è stato rimosso nella stessa giornata "per dare spazio solo ed esclusivamente alla sua musica e ai suoi nuovi progetti".

Il successo di Madame con Sciccherie e le collaborazioni musicali

Debutta giovanissima, all'età di 16 anni, con un primo singolo intitolato "Anna" che anticipa quello che poi sarà il suo più grande successo degli esordi, un brano intitolato "Sciccherie" certificato disco di platino e condiviso su Instagram dal calciatore Cristiano Ronaldo che le ha consentito, così, di raggiungere un ampio pubblico e affermarsi più rapidamente.

La sua popolarità la porta a essere da subito apprezzata dai grandi artisti della scena rap e a essere gestita, già dal 2019, da Paola Zukar, la manager di molti artisti affermati. In quello stesso anno collabora con Rkomi nel brano Rosso di Night Skinny, con Ensi in Mira e con Marracash nella traccia Madame – L'anima, quest'ultima certificata doppio disco di platino. Sono solo le prime di tante collaborazioni sul piano nazionale e internazionale. Nel 2020 viene chiamata per realizzare "Weekend" nel mixtape Bloody Binyl 3 con Young Miles e Slait e il remix di Andromeda di Elodie. Collabora con Dardust, Ghali e Marracash al brano Defuera, certificato poi disco di Platino. Collabora con Ernia, Gaia, Samurai Jay e Rkomi a Nuove Strade e con i Negramaro per la traccia "Non è vero niente", inserita nel loro album "Contatto". Sempre nel 2020 viene pubblicato il singolo Euforia di Chris Nolan in collaborazione con Tedua, Aiello e Birthh.

Un anno dopo la collaborazione con Fabri Fibra per la realizzazione della canzone "Il mio amico", altro disco di Platino. Non si ferma, appare nel brano "Perso nel buio" di San Giovanni e in "Mi fiderò" di Mengoni, in "Pare di Ghali" e in "Caos" di Fabri Fibra con Lazza. Collabora con Psicologi per "De Fuera" e ancora con Rkomi. Poi con Shiva, Coez, Renato Zero, Tha Supreme, Coez, Lukè, Ariete, Mecna, Massimo pericolo ed Emis Killa.

Nel suo album invece compaiono i nomi di Don Joe e Dani Faiv, di Ernia, Gaia, Samurai Jay e Rkomi, oltre che Fabri Fibra. Uno dei singoli che ha riscosso maggiore successo però è il featuring con Sfera Ebbasta intitolato "Tu mi hai capito".

(Ph. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse) 16–12–2022 Sanremo Amadeus con Madame

Madame a Sanremo 2023 con il bene nel male dopo la polemica Covid

Ha debuttato sul Palco dell'Ariston nel 2021 con l'inedito "Voce", Madame torna a Sanremo 2023 dopo essere stata coinvolta nella bufera della polemica dei falsi Green Pass. All'epoca portò sul palco un brano che parlava della ricerca della propria identità e si aggiudicò il Premio Lunezia per il valor musical-letterario del singolo e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo con la canzone che fu certificata quadruplo platino dalla FIMI. Oggi partecipa tra i big alla kermesse con "Il bene nel male", il cui titolo originale era "Puttana".