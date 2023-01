Madame fa un passo indietro e rimuove il post sul vaccino: “Ne riparliamo a processo finito” La cantante, che nelle scorse ore aveva provato a spiegare perché per molti mesi non si fosse vaccinata, fa un passo indietro e spiega tutto in una storia: “Non ho dato dettagli sul caso perché sono sotto indagine”.

A cura di Andrea Parrella

Madame fa un passo indietro e cancella il post di spiegazioni sulla vicenda del vaccino. A poche ore da una pubblicazione che aveva fatto seguito a giorni di silenzio, in cui spiegava sostanzialmente perché per mesi non si fosse vaccinata, la cantante in gara al prossimo Festival di Sanremo ha risposto in qualche modo alle critiche scaturite dal suo post scegliendo di cancellare quella pubblicazione e spiegando il perché attraverso la pubblicazione di una storia:

Tolgo l'ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l'indagine faccia il suo corso. I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché sono appunto sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparliamo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo. Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c'è tanto tanto da viversi. Tutto "il bene nel male". Un abbraccio

L'indagine in corso sui falsi green pass

Nel post pubblicato nella serata del 4 gennaio, Madame aveva detto chiaramente di aver subito una forte influenza da parte dei genitori, contrari ai vaccini e più in generale alla medicina tradizionale, evitando di vaccinarsi contro il Covid per molti mesi. Poi la notizia di un'indagine in corso su casi di falsi green pass che la vedeva coinvolta l'avrebbe convinta definitivamente a sottoporsi al vaccino. Il suo messaggio si chiudeva con un invito esplicito alle persone scettiche rispetto al vaccino:

A tutte le persone che mi hanno scritto che ho fatto bene a non vaccinarmi, voglio invitarvi ad informarvi a mente lucida, senza farvi prendere dal panico. Fidatevi delle persone giuste, nessuno vuole il nostro male. Lottiamo tutti quanti in fondo per un solo motivo: stare in salute e stare tranquilli. Non abbiate paura, perché la paura blocca la vita.

Madame a Sanremo 2023 nonostante le indagini, Amadeus conferma

Toccherà capire se nei prossimi giorni cambierà la posizione del direttore artistico del Festival, Amadeus, che in merito al caso dei falsi green pass giorni fa aveva blindato la partecipazione di Madame a Sanremo 2023 specificando: "Innocente fino a prova contraria".