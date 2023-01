Soleil Sorge dopo l’acceso scontro con Luca Onestini al GF VIP: “Brutta pagina televisiva, mi scuso” Soleil Sorge fa un passo indietro e chiede scusa per le frasi dette durante l’acceso confronto con Luca Onestini al GF VIP. L’italo americana ha commentato il siparietto andato in onda, in diretta su Canale 5, descrivendolo come “una brutta pagina televisiva”. “Mi scuso pubblicamente”.

A cura di Gaia Martino

Soleil Sorge si è scusata su Twitter per l'accesa discussione avuta con Luca Onestini nell'ultima puntata del Grande Fratello VIP in onda lo scorso lunedì 2 gennaio 2023. "Bugiardo pericoloso", "Viperella pettegola", poi "ti saluta Cristina": queste sono alcune delle parole rivolte al suo ex fidanzato nello studio di Alfonso Signorini, il faccia a faccia ha scatenato il dibattito sui social. L'opinionista, chiamata a sostituire Sonia Bruganelli per due puntate, nelle ultime ore ha commentato un tweet a lei riferito: "Mi scuso per la brutta pagina televisiva".

Le parole di Soleil Sorge dopo il confronto con Luca Onestini

Soleil Sorge su Twitter ha risposto ad un tweet di Gabriele Parpiglia che commentava il confronto acceso andato in onda nello studio del GF VIP. "Questa cosa va spenta, stop, non le fa bene", le parole del giornalista con le quali l'italo americana si è trovata d'accordo. Si è scusata con il pubblico per la "brutta pagina di televisione" andata in onda.

Pienamente d’accordo con te. Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel “confronto”vissuto questa sera al GF VIP. Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita.

Lo scontro in diretta

Luca Onestini nella scorsa puntata del GF VIP è stato chiamato in studio da Alfonso Signorini per lo scontro con la sua ex fidanzata, Soleil Sorge. "Mi chiami, Liana. Perché ti ho dato l'ennesimo modo di emergere. Fai i soliti saltimbanchi", "Tu sei un bugiardo pericoloso, proprio come le cose che dici costantemente, tu lo sei un bugiardo pericoloso" sono alcune delle frasi che l'opinionista ha rivolto al suo ex senza dargli modo di replicare. "Tu per me non esisti" ha ripetuto diverse volte Onestini che quando ha girato le spalle per rientrare nella Casa, è stato congedato dalla Sorge con una provocazione: "Ti saluta Cristina". Si tratterebbe di Cristina Porta, l'ex fidanzata di Luca che negli ultimi mesi lo ha accusato "di cose gravi, da denuncia".