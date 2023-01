“Ti saluta Cristina”, chi è la ex di Luca Onestini citata da Soleil al GF Vip e cosa è successo É Cristina Porta la ragazza nominata da Soleil Sorge alla fine dello scontro con Luca Onestini al Grande Fratello Vip. Si tratta di una sua ex fiamma, con cui ha avuto un flirt durante la partecipazione al reality Secret Story. La loro rottura è stata piuttosto turbolenta: la giornalista sostiene che siano successe “cose molto gravi” e di aver scelto di non denunciarlo.

A cura di Elisabetta Murina

"Ti saluta Cristina". È così che Soleil Sorge si è congedata dallo scontro con Luca Onestini avvenuto durante la puntata del Grande Fratello Vip del 2 gennaio. L'opinionista temporanea ha avuto un acceso confronto con il concorrente, con cui in passato ha avuto un flirt proprio nella casa più spiata d'Italia. I due hanno affrontato senza mezzi termini tutte le questioni rimaste in sospeso e Soleil ha poi tirato in ballo Cristina. Ma di chi si tratta? Il riferimento è a Cristina Porta, ex fiamma di Onestini, che ha frequentato durante la sua partecipazione al reality spagnolo Secret Story.

Chi è Cristina Porta, la ex di Onestini citata da Soleil

Soleil non ha citato il cognome della ragazza, ma il riferimento è più che chiaro: Cristina Porta. I due si sono conosciuti durante il reality spagnolo Secret Story, vinto poi dallo stesso Onestini, e hanno iniziato a frequentarsi. Nei giorni passati all'interno della "casa spagnola" (perché il programma è una sorta di Grande Fratello), si sono lasciati andare a momenti di intimità sotto le coperte ripresi degli occhi attenti delle telecamere. All'epoca l'ex ragazza di Onestini, Ivana Mrazova, aveva commento l'accaduto definendolo "imbarazzante". La conoscenza tra i due volti del programma spagnolo si era conclusa subito dopo il reality.

Luca Onestini e Cristina Porta

Cosa è successo tra Onestini e Cristina Porta

Luca Onestini e Cristina Porta, apparentemente, si sarebbero lasciati perché lui non sopportava l'eccessiva gelosia di lei. "Controllava tute le ragazze che seguivo su Instagram", aveva rivelato il concorrente del GF Vip. Per la giornalista spagnola però le cose sarebbero andate diversamente e qualcosa di ben più grave sarebbe successo. Ospite di una trasmissione spagnola, Cristina Porta aveva lanciato accuse pesanti nei confronti dell'ex compagno, parlando di lui con fratello Gianmarco Onestini: "Sono successe cose molto gravi, non l'ho denunciato ma ho le prove". La ragazza aveva poi continuato spiegando di non averne mai parlato pubblicamente, ma di aver preferito tenerlo per sé. Insomma, una rottura non proprio serena, che ha portato la vicenda al centro di discussioni anche in Italia.